Начиная с прошлой недели, весь коллектив Национального академического театра оперы и балета им. А.Спендиарова пытается отстоять своего художественного руководителя и директора, Заслуженного артиста РФ Константина Орбеляна.

К протестующим присоединились директора и худруки более 20 театров страны, Союз театральных деятелей, известные представители сферы искусства и культуры, интеллигенции, диаспоры, рядовые граждане. Как известно, 28 марта и.о. министра культуры РА Назени Гарибян приняла решение освободить маэстро Орбеляна с должности директора театра. Причина увольнения (согласно справке Министерства культуры РА, опубликованной на официальном сайте министерства 29.03.2019) совмещение Орбеляном трех должностей( директора, худрука и дирижера театра), что является нарушением Закона РА “О государственных некоммерческих организациях”. Также, согласно справке, Орбеляну вменялось в вину нарушение и ряда других законов РА — “О языке” (невладение армянским языком), “О правовых актах”, “Об авторских и смежных правах” и т.д. Коллектив театра выразил свое категорическое несогласие с этим решением и 1 марта провел акцию протеста у здания правительства. Участники акции представили премьер-министру Армении Николу Пашиняну петицию и открытое письмо с расширенного правления СТД Армении со следующими требованиями: посчитать недействительным приказ и.о. министра культуры РА Гарибян об увольнении К.Орбеляна; освободить г-жу Гарибян с поста и.о. министра культуры из-за неуважения, проявленного как к деятелям, так и к самой отечественной культуре, а также в связи с приказами и распоряжениями, противоречащими закону.

С группой протестующих сотрудников Национального академического театра оперы и балета имени А.Спендиарова встретился премьер-министр Никол Пашинян. Глава правительства подчеркнул, что культура и культурная политика являются приоритетом для правительства, потому что политические изменения, которые произошли в Армении, были бы невозможны без глубоких культурных изменений. Премьер-министр предложил провести аргументированный разговор. “Если эти аргументы верны, то решение тоже верное, а если аргументы неверны, то и решение неверное. В противном случае нам нужно принять очень четкий критерий того, как мы оцениваем ситуацию”, — отметил, в частности, Никол Пашинян. Премьер ознакомил сотрудников Оперного театра с фактами, официально представленными Министерством культуры РА. При этом он отметил, что если окажется, что в представленном документе какой-либо факт не соответствует действительности, то его автор будет уволен с работы. Пашинян затронул и тему закона (“О ГНКО”, на который больше всего жалуются деятели культуры), предложил обсудить его в формате встречи, выслушать аргументы и понять, почему он плохой. Глава правительства также отметил, что эта проблема не может быть решена на уровне личных симпатий или антипатий: “Смыслом и целью этого разговора должно стать оздоровление ситуации вокруг оперного театра, его соответствие законодательству Армении и развитие культурной жизни в стране. Сейчас г-н Орбелян остается художественным руководителем, предполагаю, что обязанности директора в настоящий момент выполняет назначенный им заместитель директора, то есть в настоящий момент ничто не нарушено в работе сотрудников оперного театра. Продолжайте работать в обычном режиме. Я буду ждать ваших аргументов, и мы вместе примем решения”.

Отметим, что делегация сотрудников Национального театра оперы и балета им. Ал.Спендиарова была удовлетворена переговорами с Николом Пашиняном и перешла к подготовке своих юридически подкрепленных аргументов для представления их главе правительства. Нам же хотелось бы представить разъяснения дирижера театра Арутюна Арзуманяна в связи с обвинениями в адрес Орбеляна. Например, вменяемые последнему в вину периодические отсутствия из страны, по словам Арзуманяна, связаны с налаживанием контактов с зарубежными театрами и коллегами, организацией гастролей и осуществлением премьер. Он также отметил, что Орбелян на самом деле работает на полторы ставки ( одна — директор и половина — худрук), а за время его руководства Оперный выступил на исторической сцене Большого театра в Москве, дал 6 спектаклей в Дубае и еще 2 гала-концерта на открытии Оперного театра в Кувейте. Благодаря Орбеляну коллектив стал выезжать не в минимальном составе, а в количестве 250 человек, на средства приглашающей стороны. Государственных же средств (40 миллионов драмов), выделяемых театру, еле хватает на зарплату 600 сотрудников театра в течение года. Одним словом, контраргументов у работников театра много. Остается собрать их воедино и представить их с юридическими обоснованиями Николу Пашиняну. А всем болеющим за Оперный театр — набраться терпения.

Хотелось бы надеяться, что премьера балета “Чиполлино”, за который Константин Орбелян и коллектив театра на днях были удостоены высшей театральной премии страны “Артавазд”, да и прекрасные пуанты и прочие дорогостоящие аксессуары для балетной труппы на сумму 100 тысяч долларов (подаренные театру всемирно известной компанией “САНША групп”, собственник которой Рауль Дюваль — старинный друг Орбеляна) не станут последними “подарками” маэстро дорогому ему Оперному театру…