“Именно в музыке мы можем обмениваться переживаниями и понимать друг друга. В этом обмене эмоциями и есть искусство джаза”, так в одной из бесед с журналистами сказал о своем творчестве один из величайших джазовых вокалистов Америки Джейми Дэвис.

И теперь этот обмен эмоциями сможет почувствовать и армянская публика. 5 апреля в зале Союза архитекторов Армении вокалист даст концерт совместно с Государственным джазовым оркестром Армении под управлением художественного руководителя и дирижера Армена Уснунца. Это уникальная возможность для армянских любителей джаза, поскольку перед ними выступит артист с удивительным голосом — “сахарным” классическим и идеальным — так высказывались о вокальных данных Дэвиса музыкальные обозреватели. Сегодня его считают иконой классического американского джаза, и это не случайно. В ходе концерта певец исполнит красивые джазовые композиции. Отметим, что в его репертуаре — лучшие джазовые стандарты и оркестровки популярнейших эстрадных хитов — от Кола Портера до Стиви Вандера и Чарльза Мингуса. Инновации и джазовая классика, элементы блюза и соула и непередаваемый теплый, мощный и чувственный баритон — вот почему этот артист пользуется большой популярностью в США и за их пределами.

Джейми Дэвис родился в 1949 году. Обладая самобытными вокальными данными, он просто не мог не заняться музыкой. В 13 лет он создает свой собственный джаз-бенд. После учебы у одного из лучших нью-йоркских преподавателей вокала Эдварда Боатнера Дэвис был приглашен на знаменитую звукозаписывающую студию Sigma в Филадельфии для работы с оркестром MSFB Studio.

В 1975 году Джейми переехал в Сан-Франциско и стал активно сотрудничать с такими звездами американской сцены, как Джексон Милт, Эдди Хендерсон, Мелба Мур, Аллен Смит и другими. В 2000 году состоялось знаменитое выступление Джейми Дэвиса с оркестром Каунта Бейси (The Count Basie Orchestra). Этот прекрасный музыкальный союз принес Дэвису заслуженное признание публики. В течение своей карьеры Джейми следовал лучшим образцам своих любимых джазменов — Рэя Чарльза, Отиса Реддинга, Эла Грина и других.