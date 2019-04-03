Регион Апрель 03, 2019 | Автор : admin

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I посетил гуманитарную группу Армении в Сирии. Приветствуя присутствующих, католикос Арам I подчеркнул важность деятельности гуманитарной группы.

Где бы мы ни находились, каждый из нас по-своему, своей лептой должен участвовать в коллективной работе по созданию мощи Родины, что не обычное дело, а миссия. Иными словами, усиление Армении Арцахом, для всех сынов нашего народа — миссия укрепления родины. Ваше присутствие здесь — присутствие нашего народа, Республики Армения”, — сказал Католикос, отметив, что армянский народ повсюду распространяет справедливость, мир, гуманизм. “Турок, совершивший геноцид, везде сеял смерть, но наш народ возродился, жизнь продолжилась, и вы наполнены этой миссией. Думаю, вы хорошо знаете, как в свое время сирийский народ сердечно принял спасшихся от Геноцида армян, разделил с ними свой хлеб. Сегодня вашим присутствием, вашей гуманитарной миссией мы выражаете нашу любовь и признательность честному сирийскому народу”, — добавил Католикос.

С целью оказания профессиональной гуманитарной помощи сирийскому народу 8 февраля группа, состоящая из гуманитарных минеров, врачей и армянских специалистов, обеспечивающих их непосредственную безопасность (в общей сложности 83 человека), прибыла в Сирийскую Арабскую Республику (г. Сар). Армянские специалисты будут осуществлять гуманитарную деятельность по гуманитарному разминированию, информированию населения, оказанию медицинских услуг в населенных пунктах, свободных от исключительно военных действий в Алеппо.