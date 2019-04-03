Общество Апрель 03, 2019 | Автор : admin

Сеть национальной еды “Карас” представила на суд клиентов ресторан в стиле этнолофт, общей площадью 100 кв. м, расположенный по адресу: Туманяна, 19.

Новый формат предлагает своеобразный и полностью обновленный интерьер, в котором сочетается Армянский национальный колорит и современный концепт в стиле лофт. Ресторан предлагает клиентам нивый стиль обслуживания и обновленное меню. В меню, уникального в своем роде, этнолофта “Карас” нашли место не только лучшие блюда традиционной армянской кухни, но и блюда разных национальных кухонь.

Объединив национальное и современное, авторы концепции попытались создать уголок, в котором клиенты не будут чувствовать грань между современным и национальным, старым и новым. “Этнолофт — новая концепция. В сердце города мы попытались создать своеобразный уголок с новым подходом, где национальное и традиционное получат новый дух и по-новому предстанут перед всеми. Мы попытались создать место, где посетитель окажется одновременно в двух реалиях — национально-традиционной и современной. Мы сделали шаг к соединению культур старого и нового поколений, чтобы этнолофт стал местом, где не будет столкновения поколений и мышления, а будет гармоничное слияние”, — отметил директор и совладелец компании Тигран Юзбашян.

Ресторан будет работать круглосуточно, будут действовать доставка и услуги Take away.