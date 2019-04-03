Премьер-министр РА Никол Пашинян, председатель НС РА Арарат Мирзоян, члены правительства, депутаты, высокопоставленные военные чины 2 апреля посетили воинский пантеон “Ераблур”, чтобы воздать дань уважения памяти героев, самоотверженно погибших при защите границ Родины в ходе четырехдневной апрельской войны, и возложить цветы к их могилам. Священники Армянской Апостольской церкви отслужили панихиду.

Премьер-министр Никол Пашинян и Арарат Мирзоян возложили цветы и к могилам спарапета Вазгена Саркисяна, и военачальника, государственного деятеля Андраника Озаняна. Цветы были возложены и к памятнику без вести пропавших воинов.

В беседе с журналистами глава Кабинета министров, в частности, сказал: “Переговоры должны продолжаться, но мы также должны понять, что пока конфликт не урегулирован, мы, как государство, как народ, должны быть готовы к любому развитию событий”.

Он также коснулся последнего заявления министра обороны РА Давида Тонояна о том, что формата “территории в обмен на мир” не будет, а будет формат “новая война против новых территорий”.

“Шум вокруг заявления Давида Тонояна бессмыслен. Если бы он сделал другое заявление, то я освободил бы его от должности министра обороны. Он сказал, что, если вдруг начнется война, нашим стремлением будет победа. Если министр обороны будет думать по-иному, то он не должен быть министром обороны. Это никоим образом не бросает тень на процесс мирного урегулирования, наоборот, подчеркивает его важность”, — отметил Никол Пашинян.

Министр обороны Республики Армения Давид Тоноян 29 марта в Нью-Йорке встретился с представителями армянской общины. “Я, как министр обороны, говорю, что формата “территории в обмен на мир” не будет, я переоформил его в “новую войну против новых территорий”, — заявил Тоноян, касаясь процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта.