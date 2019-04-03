Регион Апрель 03, 2019 | Автор : admin

В Москве состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии под председательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна, который находится с рабочим визитом в Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-службе офиса вице-премьера Армении Мгера Григоряна, в повестку заседания Совета ЕЭК было включено 46 вопросов, в частности, о процессе перспективных интеграционных проектов на территории Евразийского экономического союза, механизмах реализации программ и оцифровке взаимной торговли с третьими странами, устранении технических барьеров. В ходе встречи стороны коснулись переговорного процесса о соглашениях о свободной торговле с государствами-членами ЕАЭС и рядом стран. Были также обсуждены вопросы, связанные с водительскими правами и электронными подписями, а также с защитой прав пенсионеров в странах ЕАЭС.

В повестку заседания было также включено обсуждение подготовки к проведению выставочного форума “Евразийская неделя” в 2019 году. В ходе заседания было принято решение о проведении очередного заседания ЕАЭС в Ереване 29 апреля.