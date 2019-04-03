Регион Апрель 03, 2019 | Автор : admin

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I освятил Кафедральный Собор Святых Сорока Мучеников Армянской Апостольской церкви в Алеппо. Церемония освящения началась с раннего утра. В своем обращении к верующим Католикос Арам I отметил, что освящение церкви имеет историческое и символическое значение.

“Другие пытались убить веру в нашем народе, но мы своим единением доказали, что ничто не может сломить и победить нас в нашей вере. Другие совершили геноцид в отношении нашего народа, но им тоже не удалось победить нас. Сегодня наш народ переживает возрождение. Сегодня у нас есть свободная, независимая Армения, хоть и на небольшом островке былой исторической территории. Но мы должны стремиться к Армении нашей мечты”, — сказал Католикос Арам I. Он подчеркнул, что мы должны всячески содействовать восстановлению сирийской армянской диаспоры под предводительством Католикосата Великого Дома Киликийского.

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I 29 марта прибыл в Сирию с патриаршим визитом с целью освятить Кафедральный Собор Святых Сорока Мучеников Армянской Апостольской церкви в Алеппо.