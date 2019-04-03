Состоявшейся в Вене под эгидой Минской группы ОБСЕ недавней первой официальной встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева коснулись в начале недели фракции Национального Собрания, высказав свои оценки.

Лидер самой малочисленной фракции “Светлая Армения” Эдмон Марукян заявил, что относительно декларированных МГ ОБСЕ трех принципов и шести элементов урегулирования карабахской проблемы имеются вопросы, ответы на которые пока не озвучены. “Именно это и хотим мы понять. В остальном имеются позитивные отклики, и мы также считаем, что позитивно уже само то, что переговоры продолжатся”, — заявил он, не исключив, что ответы на волнующие их вопросы депутаты попытаются получить в режиме секретности. “Полагаю, что в новой Армении хотя бы силы, представленные в парламенте, должны быть в курсе протекающих процессов”, — сказал господин Марукян, добавив, что он даже не в курсе, вокруг какого документа идут переговоры — известно лишь, что нового документа нет. Неизвестно также, какие принципы и элементы являются сегодня предметом переговоров.

“Безусловно, стоит идти на новые принципы, новые элементы или новые интерпретации. И я думаю, что наша сторона идет по этому пути. Однако не надо забывать, что эти принципы основаны на Хельсинкском заключительном акте. То есть акт не меняется, международное право не меняется, и в этом плане только вопрос комментариев. Мир развивается, и разные принципы в разное время трактуются разными способами, естественно, в контексте силы, которая сторона сильна, та комментирует во благо себе”, — сказал Марукян.

По его мнению, новые власти Армении должны попытаться привести новые подходы, и они пытаются. Естественно, это не будет легко. Одним из подходов новой власти Армении было бы то, чтобы 3 принципа и 6 элементов, предложенных Минской группой ОБСЕ, были интерпретированы международным сообществом. То есть, чтобы стороны не делали комментариев, исходящих из своих интересов. Речь в данном случае о заявлении премьер-министра РА в Арцахе — разъяснение 3 принципов и 6 элементов как важнейшая цель переговорного процесса.

Новым подходом, по мнению лидера фракции “Светлая Армения”, должно быть и более принципиальное утверждение, чтобы Арцах вернулся за стол переговоров. В целом же, полагает он, переговорный процесс обновляется, и встречу Пашинян-Алиев можно оценить как положительное явление.

Что касается принципа “территории в обмен на мир” — он никогда, ни при каких властях не стоял в повестке Армении. Такое убеждение высказал господин Марукян, комментируя заявление министра обороны Давида Тонояна о том, что в случае новой азербайджанской агрессии принцип “Территории в обмен на мир” будет переформулирован в “Новая война — новые территории”.

Известно, что принцип этот был предложен Азербайджаном, и Баку пытается навязать его армянской стороне. “Теперь же мы говорим, что это не мы должны бояться ваших угроз относительно возобновления военных действий, пойдя на какие-то уступки, а это вы должны опасаться нас, поскольку если нападете, то можете кое-чего и лишиться. Другое дело, что еще следует разобраться, как связаны заявления главы оборонного ведомства Армении со встречей Пашиняна и Алиева в Вене. Думаю, что они взаимосвязаны. И я думаю, что власти Армении все же дадут разъяснения по этому поводу”, — отметил парламентарий, по всей вероятности, отвечая некоторым отечественным СМИ, которые в эти дни утверждают, что заявления премьер-министра и главы оборонного ведомства Армении, якобы, не согласованы и чуть ли не противоречат друг другу.

Перелома в переговорном процессе после Венской встречи не усматривает и фракция “Процветающая Армения”. Об этом на встрече с журналистами заявила член фракции Иветта Тоноян, подчеркнув: ожидалось, что во время первой официальной встречи прозвучат точки зрения относительно возвращения Арцаха в переговорный процесс. Более того, депутат отметила: никто не в состоянии сказать, какие темы обсуждались в течение трехчасовой беседы.

“Мы говорили, что для нас крайне важно то обстоятельство, что в предпоследнем заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ вообще не затрагивались Венские, Женевские и Санкт-Петербургские договоренности. Именно в этом контексте рассматривается нами урегулирование проблемы. Как и раньше, сегодня мы вновь подтверждаем: любое связанное с Арцахом решение, принятое без участия народа Арцаха, для нас неприемлемо”, — заметила она.

Встреча Пашинян-Алиев была важно в том плане, что в последние месяцы Арменией озвучены новые, свежие идеи, логичные подходы, и именно в этом контексте состоялась встреча — таково мнение депутата фракции “Мой шаг” Рубена Рубиняна, утверждающего, что от первой встречи не нужно ждать эпохальных перемен в переговорном процессе.

“Относительно толкований принципов и элементов урегулирования, нужно учитывать, что на протяжении многих лет были разные комментарии, и не логично ожидать, что в результате одной встречи эти комментарии будут уточнены. Это продолжительный процесс, однако очень важно, что он начался”, — отметил депутат, добавив: логично, что, на встрече этот вопрос должен был быть обсужден.

Депутат от той же фракции, председатель постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян, хотя и не владеет деталями встречи Пашинян-Алиев, понял, что нам не о чем беспокоиться. По его словам, основания для этого дает то обстоятельство, что армянской стороной была представлена новая идеология.

“Теперь же требуется время, чтобы новая идеология была четко предложена и представлена в виде окончательного документа”, — заявил Кочарян, пояснив: речь идет об идеологии, представленной премьер-министром Николом Пашиняном еще на совместном заседании совбезов Армении и Карабаха — участие Карабаха в переговорном процессе имеет решающее значение. Заметим, однако, что в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи Пашинян-Алиев об этом нет ни слова.

Депутат заметил, что концепция мира всегда была заложена в основе нашей оборонной стратегии: “Со дня создания нашей армии мы решали вопрос мира, и существующая сегодня наша система безопасности — буферная зона — предназначена исключительно для того, чтобы заставить молчать огневые точки противника. Наша задача — сохранить этот хрупкий мир и приблизить процессы окончательного достижения достойного мира к тем реалиям, которых нужно достичь переговорным процессом”.