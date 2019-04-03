Для нашей страны это станет одним из крупнейших мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий. Однако проведение столь масштабного конгресса — это не только большая честь, но и огромная ответственность, поскольку форум имеет очень представительский состав. В нем участвуют топ-менеджеры ведущих компаний, руководители университетов и научных центров, что позволяет принимать конкретные решения здесь же, в рамках мероприятия.

Это действительно крупнейшее мировое событие в сфере ИТ, особенно если учесть, что организатор конгресса в лице Всемирного альянса ИТ-ассоциаций (WITSA) является как бы ассоциацией ассоциаций — консорциумом из более чем 80 ведущих национальных ассоциаций по информационным и коммуникационным технологиям (ИКТ). А это свыше 90% мирового ИКТ-рынка. И, как ожидается, в середине осени этого года (6-9 октября) в Армению съедутся более 4500 делегатов из нескольких десятков стран.

Впервые Всемирный конгресс по информационным технологиям был организован WITSA еще в 1978 году, после чего проходил раз в два года в разных странах. Одним из членов WITSA является также наш Союз предприятий информационных технологий (UITE), который в рамках WCIT-2014 в Мехико предложил провести очередной конгресс в Армении. Год спустя было получено официальное подтверждение о проведении конгресса в 2019 году в столице Армении. В то время, отвечая на вопрос, что стало основной причиной принятия решения в пользу Армении, генеральный секретарь Всемирного альянса ИТ-ассоциаций Джим Пойзант ответил, что представить заявку имеет право каждый из членов WITSA. Но определяющим фактором является то, насколько серьезно в той или иной стране относятся к развитию ИТ-сферы. “Помимо того, что армянская делегация представила хороший пакет предложений, мы также увидели серьезность подхода к этой сфере, поэтому и выбрали Ереван”, — пояснил генеральный секретарь WITSA.

В том, что предстоящий в армянской столице конгресс будет проведен на самом высоком уровне, заверил и вице-премьер Тигран Авинян во время состоявшейся на днях встречи с президентом WITSA Ивону Чуи. Он также детально представил президенту Всемирного альянса ИТ-ассоциаций конкурентные преимущества компаний, работающих в нашей стране, пояснив, что конгресс является отличной возможностью для бизнесменов из 82 государств-членов WITSA лучше узнать Армению, изучить возможности для инвестиций и установить выгодные партнерские отношения с армянскими компаниями.

На самом деле, проведение форума столь высокого класса действительно может стать прекрасной возможностью для того, чтобы представить Армению, как страну, где ИТ-сфера объявлена приоритетной, и есть уже немало достижений в этом направлении. Но главное — доказать ведущим мировым компаниям сферы, что Армения интересна для них в том числе и с точки зрения инвестиций в ИТ. В Англии, кстати, есть хорошая пословица в тему: ты можешь привести коня к воде, но заставить его пить ты не можешь.

Как бы то ни было, но даже на стадии подготовительных работ президент WITSA Ивону Чуи призналась вице-премьеру, что впечатлена технологическим потенциалом Армении, выразив уверенность, что страна может стать региональным технологическим центром. По ее словам, интерес к предстоящему конгрессу по информационным технологиям довольно большой на сегодня, и имеются все предпосылки для того, чтобы он стал одним из лучших.

Спустя несколько дней после визита Ивону Чуи, армянская делегация вместе с президентом Всемирного альянса ИТ-ассоциаций отбыла в Минск для участия в ежегодном собрании этой структуры, где также был представлен весь процесс подготовительных работ для WCIT-2019.