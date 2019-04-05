Культура Апрель 05, 2019 | Автор : admin

На выставке “Армянское искусство иллюстрации детской книги”, которая открылась 2 апреля в Национальной библиотеке Армении, были представлены книги с иллюстрациями Акопа Коджояна, Грачья Рухкяна, Григора Ханджяна, Перча Саркисяна и других.

Временно исполняющий обязанности директора библиотеки Грачья Сарибекян сказал: “До второй половины XIX века, когда грамотность еще не была широко распространена, искусство иллюстрации и росписи уже имело большое значение. Чем более грамотность широкое распространение получала, тем больше искусство росписи отодвигалось на задний план и стало особенностью и монополией детской литературы, в то время, как иллюстрация — отдельная книга в книге”.

По его словам, выставка организована в связи с Международным днем детской книги с целью подчеркнуть важность искусства иллюстрации. “Будем работать над тем, чтобы подобные выставки в нашей библиотеке носили постоянный характер. Мы думаем о сотрудничестве со студентами Терлемезяна в связи с 200-летием издания книги Хофмана “Карликовый Цахес, названный Циннобером” открыть новую выставку иллюстраций”, — сказал Сарибекян.

Наряду с книгами Ованеса Туманяна, Хнко-Апера и других классиков, издательство “Антарес” представило книгу современного писателя Грига “Похищение, которое потрясло город кошек” и иллюстрации на ее основе.

Иллюстратор книги Араксия Саргсян уверена, что иллюстрации дают детям возможность легче понять содержание книги. “Грамотные иллюстрации впечатляют, особенно в случае с детской литературой, потому что детей первыми привлекает цвет, и лишь потом текст. Прежде чем приступить к иллюстрированию, я не только знакомлюсь с содержанием книги, но и беседую с автором, пытаюсь понять истоки произведения, что вдохновило автора”, — рассказала художница.

Главный редактор издательства “Антарес” Аркменик Никогосян сказал, что в области иллюстрации есть проблемы, но проводятся важные работы. По его словам, даже необходимо создать факультеты иллюстраций. Никогосян высоко оценил выставку и подчеркнул, что издательство всегда готово участвовать в подобных инициативах.