Общество Апрель 05, 2019 | Автор : admin

Мэрия Гюмри обратилась к руководству ЮНЕСКО с просьбой включить центр города под охрану этой международной организации. Об этом на днях на встрече с журналистами заявил мэр Гюмри Самвел Баласанян, сообщив, что на данный момент ответа пока не получено.

Речь идет, в основном, о сооружениях, находящихся на территории музея-заповедника “Кумайри”, большая часть которых в аварийном состоянии и нуждается в реставрации.

Об этом же 13 ноября 2018 года Президент Республики Армения Армен Саркисян в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже говорил с генеральным директором организации Одри Азулой, привлекая внимание международной структуры к древнему и богатому культурному наследию города и представляя ценные историко-архитектурные сооружения. “Мы еще ждем. Процесс очень длительный, говорят, для окончательного утверждения может продлиться до 5 лет. Если это предложение получит положительный отклик, то это будет лучшим решением для сохранения исторического сердца город”, — отметил мэр.