Государство Апрель 05, 2019 | Автор : admin

Центральный банк Республики Армения совместно с другими финансовыми структурами предпринимает шаги по повышению уровня финансовой грамотности людей. Мероприятия “Месяц моих финансов” в этом году будут проведены по 7 важным темам. Об этом в беседе с журналистами сказал член Совета ЦБ Арменак Дарбинян.

“Месяц моих финансов” — мероприятие, уже ставшее традиционным. Основная цель -информирование общественности о различных информационных, познавательных, финансовых понятиях. В этом году “месяц моих финансов” будет проводиться по 7 темам: важные экономические показатели, управление бюджетом, сбережения, долг, закупки, защита прав и защита от мошенничества. Все это будет осуществляться посредством различных мероприятий, интерактивных конкурсов, экономических игр, туров. Будут также встречи в различных финансовых структурах, в том числе с фондами пенсионного управления, страховыми компаниями, банками”, — отметил Дарбинян.

В конце мая ЦБ подведет итоги. Для того, чтобы оценить результаты мероприятий, в этом году будут проведены социологические исследования. Затем их сопоставят с опросами, проведенными 5 лет назад. Дарбинян заверил, что эта образовательная программа в финансовой сфере будет долговременной.

Руководитель Центра защиты интересов потребителей и финансового образования ЦБ РА Арменуи Мкртчян отметила, что, помимо 7 мероприятий, проводимых ЦБ, организации финансовых партнеров в свою очередь также организуют свои мероприятия. В этом году будет проведен ряд открытых семинаров. “Мы проанализировали требования наших граждан, и будут проведены соответствующие семинары”, — отметила она.

Национальная стратегия финансового образования действует с 2014 года. Мероприятия направлены на повышение знаний, изменение отношения и поведения. Мкртчян отметила, что самым трудным компонентом является изменение отношения и поведения. Знания бывает недостаточно для изменения поведения людей. “Наша задача , чтобы при принятии решений человек был осведомлен, понял бы, что если в одном банке процентные ставки по кредиту высоки, то он не должен брать там кредит и обратиться в другую организацию”, — сказала А.Мкртчян.