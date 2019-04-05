“Еркрапа” соберутся 7 апреля

Апрель 05, 2019  |   Автор :   |   Государство

По повестке созыва  XII внеочередного съезда Союза добровольцев “Еркрапа” 2 апреля состоялось заседание правления. Как сообщили  в пресс-службе Союза добровольцев “Еркрапа”, 7 апреля в 12:00 в зале заседаний правительства РА состоится XII  внеочередной съезд Союза добровольцев “Еркрапа”.

В повестку съезда будут включены следующие вопросы: выборы правления Союза добровольцев “Еркрапа” и председателя правления, выборы ревизионной комиссии Союза добровольцев “Еркрапа” и  заявление XII  внеочередного съезда Союза добровольцев “Еркрапа”.


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