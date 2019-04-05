Государство Апрель 05, 2019 | Автор : admin

По повестке созыва XII внеочередного съезда Союза добровольцев “Еркрапа” 2 апреля состоялось заседание правления. Как сообщили в пресс-службе Союза добровольцев “Еркрапа”, 7 апреля в 12:00 в зале заседаний правительства РА состоится XII внеочередной съезд Союза добровольцев “Еркрапа”.

В повестку съезда будут включены следующие вопросы: выборы правления Союза добровольцев “Еркрапа” и председателя правления, выборы ревизионной комиссии Союза добровольцев “Еркрапа” и заявление XII внеочередного съезда Союза добровольцев “Еркрапа”.