По инициативе Союза промышленников и предпринимателей Армении в конце апреля или в начале мая этого года состоится конференция с участием научного и бизнес-сообществ страны. Это уже второе по счету мероприятие подобного формата. Однако, если на первом научном семинаре обсуждения носили концептуальный характер, касаясь в основном того, какие необходимо сделать шаги для развития экономики страны, то сейчас планируются более предметные дискуссии вокруг актуальной на сегодня темы — экономической революции в Армении.

Сиюминутных результатов ждать не стоит

— Что значит для нашей страны экономическая революция? На какую модель должны ориентироваться — сингапурскую, китайскую, европейский ренессанс, горбачевскую перестройку или на что-то иное? Все эти вопросы требуют серьезных обсуждений, поэтому мы решили пригласить экспертов и деятелей науки, выражающих самые противоречивые мнения, дабы из всего этого суметь выделить главные задачи и направления предстоящих реформ, и представить наше видение правительству.

Во время недавней встречи с премьер-министром Николом Пашиняном мы попросили его также присутствовать на этих открытых дебатах, — рассказал в беседе с нами руководитель Союза промышленников и предпринимателей Армении (СППА) Арсен Казарян, добавив, что старт экономической революции уже дан. Но необходимо дать правильный вектор дальнейшему процессу для того, чтобы упрочить имеющиеся в политической сфере достижения.

По его словам, нужно выработать четкую политику по всем отраслям экономики, выделить наиболее приоритетные, с точки зрения конкурентоспособности, сферы, что позволит направить туда и иностранных инвесторов. Наш собеседник уверен, что необходим концептуальный подход, и в качестве примера привел налоговую сферу, где в последнее время очень много внимания акцентируется на налоговых ставках. Однако, говорит г-н Казарян, сначала надо заложить концепцию налоговой политики, под которую и будут потом сформированы ставки налогов.

Подобный подход, продолжил он, нужен для того, чтобы понять, кому в конце концов правительство намерено оказывать содействие — крупному бизнесу, среднему или малому, импортеру или экспортеру, каковы приоритетные отрасли экономики, которые надо стимулировать с тем, чтобы могли иметь не 3-4%-ый экономический рост, а через пару лет 10% и больше, при котором рядовой гражданин ощутил бы результаты экономической революции. Сложившаяся на сегодня ситуация, по оценкам главы СППА, достаточно сложная. То, что было достигнуто в результате политической воли, сразу не повлечет за собой больших достижений в экономической сфере.

— Нужно терпение. Общество должно понимать, что мановением волшебной палочки пенсии и зарплаты не могут в одночасье вырасти в несколько раз, и страна станет раем. Рай мы должны построить сами, прикладывая огромные усилия и труд. Причем, основываясь на имеющихся достижениях. Для меня, к примеру, очень важен подход премьера, который он неоднократно озвучивал в своих выступлениях, насчет того, что собственность неприкосновенна, перераспределения собственности по политическим мотивам не произойдет, а ответственность будет в рамках закона, — отметил г-н Казарян.

Непозволительная роскошь

О том, что в дела бизнеса вмешиваться нельзя, но за законностью следить нужно, глава правительства заявил и на своей последней пресс-конференции. Речь шла о возвращении государству незаконно приватизированных земель, а также приобретенного коррупционным путем имущества.

“Я не могу сказать, что все приватизированные земли будут возвращены государству. Это возможно сделать во всех тех случаях, когда имело место беззаконие. Я согласен, что у нас есть проблема, связанная с землей. Есть инвестиционные программы, которые не осуществляются потому, что бывший чиновник, приватизировавший землю, заламывает цены в десять раз выше себестоимости”, — констатировал премьер, добавив, что законность сделок по покупке земли в тех или иных случаях будет проверена. Однако это не означает повального передела земельной собственности. Но если в свое время эти земли приобретались с нарушением законов или процедур, они будут возвращены государству.

По мнению главы СППА, делая подобные заявления о том, что незаконно приватизированные земли и имущество, приобретенное коррупционным путем, будет возвращено государству, премьер тем самым дает четкий сигнал собственникам опомниться. И действительно, возмущается наш собеседник, как можно обладать земельными участками в Араратской долине и не обрабатывать их? Это, мягко говоря, непозволительная роскошь.

Есть и другая проблема. По разным подсчетам, около 50-60% земли сельскохозяйственного назначения на сегодня в Армении вообще не обрабатывается. Поэтому очень важно разработать конкретные механизмы их задействования. Модели, по словам г-на Казаряна, могут быть разными. К примеру, можно оставить земельный участок в собственности их владельцев, но передать управление более эффективным менеджерам по концессионным договорам. Особенно с учетом того, что сейчас у нас очень много инвесторов, которые крайне заинтересованы сделать вложения в сельскохозяйственной сфере, но не могут найти свободные участки земли. Или же собственники желают продать свои участки по цене, в несколько раз выше их рыночной стоимости, что сразу же делает эти инвестиционные программы невыгодными.

Доверие дает карт-бланш

Однако, помимо простаивающего земельного имущества, в Армении есть также много производственной собственности, находящейся в простое, несмотря на наличие большого потенциала для создания дополнительной стоимости. Этот вопрос действительно проблематичен для страны и остро стоит на протяжении всей истории ее независимости. Более того, на протяжении последних десяти лет к этой теме обращались и бывшие премьеры страны, пытаясь найти экономические и правовые механизмы для задействования неработающих активов. Но безрезультатно.

На вопрос, какие решения возможны на сегодня в этом направлении, глава Союза промышленников и предпринимателей Армении сразу отвечает, что это очень сложная и болезненная тема. В свое время, лет 20-25 назад, все эти промпредприятия были приватизированы законным путем, хотя и за копейки, поскольку таковы были реалии тех лет. Но главная проблема в том, что по многим из них не были заключены инвестиционные договора или же они носили размытый характер. Однако последние годы при проведении приватизации заключаются договора с собственниками о реализации инвестиционной программы. В случае невыполнения инвестором своих договорных обязательств, приватизированные объекты могут быть возвращены государству по той же символической плате, по которой были приватизированы.

— Как бы то ни было, у нас по-прежнему есть колоссальные производственные мощности, простаивающие вот уже больше двух десятков лет. По пути национализации этих объектов Армения, естественно, не пойдет, поскольку мы пропагандируем свободную рыночную экономику. Но то, что какой-то механизм должен быть найден для их эффективного использования, — это однозначно. Ведь ситуация сегодня отличается тем, что нынешний глава правительства и вся его команда обладают высокой поддержкой народа. И в этом, на мой взгляд, самое важное достижение революции. Поэтому необходимо использовать этот исторический шанс, принимать кардинальные решения и не идти на компромиссы даже по самым сложным вопросам, — заключил наш собеседник.