Общество Апрель 05, 2019 | Автор : admin

Новая инициатива общественной организации “Эко мусор”, занимающейся сбором и сортировкой пластика, Greenshop 4eco, создана для поощрения покупки изделий из переработанного пластика.

Автор инициативы “Бумага — не мусор” Рипсиме Мкртчян отметила, что в “Зеленом магазине” можно приобрести бытовые предметы армянского производства из переработанного сырья. Суммой, добавленной на себестоимость, инициаторы постараются покрыть расходы, необходимые для акций по сбору отходов. “Например, в Ереване продается очень много турецких ваз, однако производятся и армянские из переработанного пластика, которые более доступны”, — сказала она, добавив, что они из газет изготавливают и продают ручки. Рипсиме Мкртчян отметила, что в Армении практически все перерабатывается. “У нас есть 5-6 заводов, где обрабатывается пластик, а из переработанной бумаги готовятся пакеты”, — сказала она. В результате сотрудничества с приграничными селами их женщины выразили готовность шить мешки. “Мы будем продавать их, чтобы уменьшить использование полиэтилена. Мы не являемся организацией, преследующей прибыль, и будем продолжать поощрять людей, собирать и сдавать отходы на переработку. За это они будут получать соответствующие баллы, для замены их на предметы из переработанного мусора”, — добавила Р.Мкртчян.