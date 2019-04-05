Экономика Апрель 05, 2019 | Автор : admin

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян принял делегацию во главе с президентом организации B&P MerchantBankPerleImprese Луиджи Бонандини.

Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, итальянский бизнесмен, представляя цель визита в Армению, отметил, что имеет долю в 400 итальянских предприятиях и желает создать сотрудничество и с Арменией. Он отметил, что его компания, в числе других сфер, специализируется также на строительстве инфраструктур: дорог, мостов, тоннелей, аэропортов. Акоп Аршакян, приветствуя гостя, отметил, что в настоящее время в Армении реализуется множество крупных проектов, которые могут заинтересовать итальянские организации. Министр особо отметил важность строительства дороги “Север-Юг”, представил его региональное значение. Он особо подчеркнул важность 4-го транша участка Сисиан-Каджаран, представил ряд деталей, связанных с ходом строительства.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся дальнейшего сотрудничества. Была достигнута договоренность после предоставления соответствующих документов и информации о проекте организовать двустороннее профессиональное обсуждение. Акоп Аршакян приветствовал заинтересованность итальянских коллег на армянском рынке, подчеркнул, что как в политическом, так и в экономическом смысле министерство открыто для обсуждений.