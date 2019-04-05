Как и в прошлые годы, в нынешнем в рамках Международного конкурса-фестиваля “Арт-Возрождение” в Армению приедут известные композиторы, дирижеры, музыканты-исполнители. Они не только выступят в рамках фестиваля, но и проведут мастер-классы и научные конференции. В этом году конкурс-фестиваль “Арт-Возрождение” посвящается юбилеям — 150-летию двух наших великих вардапета Комитаса и писателя Ованеса Туманяна.

Надо отметить, что “Арт-Возрождение” пройдет не только в Армении, но и в Республике Арцах, в том же формате и по тому же принципу. Стартует фестиваль 10 апреля, в концертном зале “Арам Хачатурян”. Фестиваль-конкурс проводится в 15 номинациях: фортепиано, струнные и духовые инструменты, академический вокал, народная песня, эстрадное пение, камерный ансамбль, хор, хореографическое искусство, изобразительное искусство и т.д. Для участия в конкурсе уже получено множество заявок. Кстати, фестиваль предоставит возможность онлайн-прослушиваний для участников, у которых есть проблемы с приездом в Ереван. Профессиональное жюри будет следить за их исполнениями по видеосвязи.

Отметим, что на открытии “Арт-Возрождения” выступит Московский государственный академический камерный хор под управлением Владимира Минина. Артисты хора исполнят 3 номера: фрагменты “Приидите, поклонимся” из “Всенощной” и “Милость мира” из “Литургии св.Иоанна Златоуста” Сергея Рахманинова, а также “Старинное армянское песнопение”, обработанное и записанное армянским классиком Макаром Екмаляном. Спустя 2 дня хор выступит в Доме камерной музыки им. Комитаса. Там коллектив под руководством Владимира Минина исполнит “Маленькую торжественную мессу” Россини под аккомпанемент рояля.

Надо сказать, что концерты камерного хора под управлением Владимира Минина — событие уникальное. Народный артист СССР, лауреат Госпремии СССР, хоровой дирижер и педагог, Владимир Минин не так давно отметил свое 90-летие! 60 лет своей жизни маэстро посвятил хоровому искусству. Основав Московский государственный академический камерный хор, музыкант смог реализовать свои творческие идеи и воплотить в жизнь идею, согласно которой хор — это уникальное объединение солистов и ярких, индивидуальных исполнителей. Минин и его хор были первыми, кто представил запрещенную русскую духовную музыку на сцене (Д.Бортнянского, М.Березовского, П.Чеснокова, культовые сочинения С.Рахманинова — “Всенощное бдение”, “Литургия святого Иоанна Златоуста”, хоровая музыка П.Чайковского и т.д.). Он приложил большие усилия для того, чтобы русская церковная музыка стала достоянием слушателей во всем мире.

Маэстро Минину свои произведения доверили многие современные композиторы — Родион Щедрин, Георгий Свиридов, Гия Канчели. Последний доверил Минину четыре своих произведения. С ноября 2015 года на радиостанции “Радио Россия” маэстро ведет циклы передач “Любовный раб” и “Как думаешь”, которые представляют советскую и российскую хоровую музыку. Большим событием в культурной жизни Москвы стала премьера 18 марта 2013 года в Концертном зале им. П.И.Чайковского литературно-музыкальной композиции “Скажи, он дьявол или Бог…?” (автор пьесы В.И.Гафт), что послужило причиной для создания документального фильма “Минин и Гафт”, показанного на телеканале ОРТ в 2016 году.

Еще одно значимое мероприятие, которое состоится в рамках Международного конкурса-фестиваля “Арт-Возрождение” — XIII Международная научная конференция “Диалог культур” на тему “Культура и общественное сознание”. Она пройдет 16 апреля, в Ереване, и будет посвящена 150-летию Комитаса.

Основные цели конкурса-фестиваля “Арт-Возрождение” — популяризация классической и народной музыки и культуры, ее популяризация среди широких масс, создание и укрепление творческих контактов между музыкантами-исполнителями разных стран, а также приобщение деятелей культуры различных национальностей к армянской культуре, предоставление подросткам и молодежи возможности продемонстрировать свое мастерство, создание условий для обмена педагогическим опытом в области художественного образования.

С 2007 года этот фестиваль бесперебойно открывает новые имена и выявляет многочисленных талантливых музыкантов и исполнителей. В течение 12 лет “Арт-Возрождение” служит своей цели и принципам, объединяя вокруг себя всемирно известных музыкантов и певцов из разных стран мира.