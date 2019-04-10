12 миллионов армян, 6 континентов и один танец. В скором времени последний объединит армян по всему миру. 25 мая “Дом армянской культуры” французского города Гренобль проведет впечатляющее мероприятие — очередной флешмоб “Давай станцуем “Кочари!” Впервые флешмоб был проведен в мае 2018 года, в честь 100-летия Первой Армянской Республики и 2800-летию Эребуни-Ереван.

Проект имел большой резонанс в Армении и различных армянских общинах Диаспоры, а потому было принято решение провести его вновь. В этом году мероприятие посвящается 150-летним юбилеям знаменитого армянского композитора Комитаса и поэта всея Армении Ованеса Туманяна, которые включены в Календарь ЮНЕСКО на 2018-2019гг., посвященный годовщинам выдающихся личностей и важных событий.

Помимо этого, важность события обусловлена и тем фактом, что танец “Кочари” в 2017 году был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, вместе с осуществлением мероприятий, связанных с сохранением и распространением танца. В этом году для участия, в качестве первоочередного танца, выбран “Карно Кочари”.

Отметим, что цель проекта “Давай станцуем “кочари!” — объединить армян всего мира вокруг старинного армянского народного танца. Мало кто знает, что Комитас, помимо песен, записывал и танцы, одним из которых был танец “Шорор”. А потому в этом году, во время всеармянского флешмоба, участники, кроме “Карно Кочари”, могут танцевать и комитасовский “Шорор”, а также другие виды классического “Кочари”. Для тех, кто не очень хорошо танцует, но хочет принять участие в проекте, на фейсбуковской страничке флешмоба “Давай станцуем “Кочари!” и на сайте aripariqochari.com есть соответствующая информация и обучающие танцевальные видеоролики. Для участия в флешмобе необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнив соответствующую анкету. Отметим, что “Дом армянской культуры” Гренобля за свою почти 35-летнюю деятельность организовал и продолжает осуществлять многочисленные мероприятия, мастер-классы, конференции, направленные на сохранения армянства в Спюрке. Армянский дом, как его принято называть, не только культурный центр, но и настоящий, теплый “отцовский” дом для армян Гренобля, которые создают армянский колорит и пытаются сохранить дух родины далеко за ее пределами.

К проекту “Давай станцуем “Кочари!” уже присоединились многочисленные участники со всего мира. В частности, этнографический танцевальный ансамбль “МЕНК” из Еревана, из Гюмри — труппа традиционного танца “Грайрк” и Детско-юношеский творческий центр “Семья” Министерства образования и науки РА, Ансамбль армянского народного танца “АНИ” из Тбилиси, из Франции — Танцевальный ансамбль “Ереван” и Объединение “Сурб Хач” (г.Дижон), Объединение Les Arméniens Champenois (г.Реймс), “Гимназия Давитян” (Валанс). Также в числе участников — школа армянских народных танцев “Нжде” (Москва), Союз “Финляндия-Армения” (Хельсинки), танцевальная группа “Нарекнер” воскресной армянской школы им. Св. Григора Нарекаци (г.Амстердам), армянский центр города Невшатель Швейцарии — Centre Arménien de Neuchâtel, армянские общины Гон-Конга и Китая, танцевальная труппа “Шираз” филиала “Левон Шант” “Амазгаина” (Латинская Америка, Уругвай), а также Объединение A.G.B.U Orange County Chapter ( Коста-Меса, США), танцевальный ансамбль “Арарат” (Глендейл, США) и другие.