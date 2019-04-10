Регион Апрель 10, 2019 | Автор : admin

Очередная X встреча регулярного диалога ЕС-Армения по правам человека состоялась в Брюсселе 8 апреля 2019 года. ЕС и Армения коснулись готовности обеспечить продолжение реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией.

Как сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, после последних выборов граждане Армении возлагают большие надежды на укрепление демократии и верховенства закона, борьбу с коррупцией и защиту и поощрение прав человека. В соответствии с соглашением, Европейский союз и Республика Армения стремятся к укреплению уважения основных свобод. На встрече обсуждались вопросы свободы собраний и выражения мнений, избирательные реформы, проблемы гендерного равенства, политика по борьбе с дискриминацией, судебных реформ, а также вопросы, связанные с трудовыми правами. Будущие изменения в законодательство повысят прозрачность и плюрализм в сфере журналистики.

Армения подтвердила свою приверженность проведению реформ в области правосудия. Крайне важно, чтобы в Армении был принят закон о борьбе с дискриминацией, который соответствует международным стандартам, был создан национальный орган по вопросам равенства при Офисе защитника прав человека. Защитник прав человека и его офис предприняли позитивные шаги для создания круглосуточной “горячей линии” и формирования группы быстрого реагирования.

ЕС и Армения обсудили вопрос о разработке национальной стратегии по обеспечению гендерного равенства на 2019-2023 годы. Стороны подчеркнули важность повышения осведомленности общественности и поощрения гендерного равенства, особенно посредством образования.