Общество Апрель 10, 2019 | Автор : admin

С целью восстановления поврежденного в столичных дворах инвентаря (детские игровые площадки) будет проведена инвентаризация. В ходе очередного рабочего совещания мэр столицы Айк Марутян поручил уделять особое внимание обеспечению безопасности жителей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Еревана, в мае родители военнослужащих срочной службы получат возможность посетить приграничные воинские части и навестить своих сыновей. По данному вопросу мэру было доложено, что совместно с Министерством обороны РА уже начаты подготовительные работы. В рамках визита поручено организовать культурные мероприятия в воинских частях. По предварительным данным, визит состоится 17 мая.

13 апреля в столице объявлен день общегородской посадки деревьев. Поручено провести подготовительные работы по должной организации процесса.

В Ереване продолжается контроль за исключением случаев незаконной уличной торговли. На прошлой неделе было составлено 15 протоколов об административном правонарушении. В ходе рабочего совещания было поручено в преддверии 24 апреля — Дня памяти Геноцида армян провести соответствующие работы по благоустройству, санитарной очистке и приведению в надлежащий вид территории, прилегающей к мемориальному комплексу Цицернакаберд.