Заявления министра обороны Армении Давида Тонояна то и дело вызывают невротическую реакцию в Баку. Совсем недавно руководство Азербайджана психовало по поводу предупреждения армянского министра, что в случае новой попытки азербайджанской агрессии армянские Вооруженные силы не будут отсиживаться в обороне и что он, как министр обороны, отныне будет руководствоваться не форматом “территории в обмен на мир”, а форматом “новая война — новые территории”. Новый психоз то и дело выступающего с милитаристскими угрозами в адрес Армении и Арцаха Баку вызвало замечание Тонояна о том, что военно-политическое руководство Азербайджана должно подготовить свою армию к миру: “Мы желаем не войны, а Азербайджан должен подготовить свою армию к миру”.

В ответ глава пресс-службы Минобороны Азербайджана с весьма красноречивой фамилией Даргяхлы заявил, что “задача армии — быть готовыми к войне, а не к миру”, мол, азербайджанские ВС смогут думать о мире только после “освобождения своих земель”. А, поскольку под “своими землями” в Баку понимают весь Арцах и Армению, становится ясно, что, вопреки призывам международных посредников по урегулированию азербайджано-арцахского конфликта готовить народы к миру, Азербайджан вкупе с Турцией лелеют мечту о новом геноциде армян. И это не удивительно, поскольку Турция до сих пор не ответила за кровавые злодеяния в отношении армян в Османской Турции и в Западной Армении конца XIX-начала XX веков, унесших около 2 млн армянских жизней, а Азербайджан — за аналогичные варварства в отношении армянского населения Азербайджанской ССР, жертвами которых стали многие тысячи, а беженцами — более полумиллиона армян. А безнаказанность толкает на все новые преступления…

Знаменательно, что истинные цели Азербайджана были озвучены в преддверии 27-й годовщины бесчеловечной резни мирного армянского населения арцахского села Марага Мартакертского района Республики Арцах. Это один из самых трагических эпизодов военной агрессии Азербайджана против Арцаха. 10 апреля 1992 года после продолжительного артобстрела азербайджанские вооруженные подразделения вторглись в поселок Марага, где оставались 118 человек, в основном пожилые люди, инвалиды, женщины и дети. В результате беспрецедентного по своей жестокости военного преступления, совершенного азербайджанскими вооруженными силами, были убиты свыше 50 человек, 52 человека, в том числе 9 детей, в т.ч. полуторагодовалая девочка, и 29 женщин были взяты в заложники. Часть из них впоследствии удалось вернуть, однако судьба 19 заложников остается неизвестной по сей день.

Поселок был освобожден Вооруженными силами Арцаха, однако спустя две недели подвергся повторной атаке, а вернувшиеся похоронить своих близких жители стали жертвами новых бесчинств азербайджанской армии. Отметим, что нападение на поселок не было обусловлено военной необходимостью, бои шли далеко от села на севере и юге Арцаха, а было направлено, в первую очередь, на уничтожение мирных жителей Мараги. Азербайджанцы прекрасно знали, что большинство жителей Мараги эвакуировалась, мужчины сражаются на фронте, и в селе остались лишь те, кто не смог его покинуть — больные, пожилые люди, женщины, дети. Этих беспомощных людей убивали изуверски, подвергнув нечеловеческим мучениям — распиливали, расчленяли их живыми. Возглавлявший эту банду головорезов Шахин Тагиев стал первым национальным героем Азербайджана. Вот где лежат корни явления “Рамиль Сафаров”, вот кто, помимо турецких наставников, были его учителями.

Преступление в Мараге стало продолжением актов геноцида в отношении армянского населения в 1988-90гг. в Сумгаите, Баку, Кировабаде и других населенных пунктах Азербайджана, а также в селах Северного Арцаха в 1988-1991гг., которые преследовали цель задушить в зародыше национально-освободительную борьбу армян Арцаха и лишить их родины посредством этнических чисток и террора в отношении Арцаха и армянского населения Азербайджана. Безнаказанность организаторов и исполнителей этих преступлений создала благоприятную почву для насаждения в Азербайджане в качестве государственной политики культа ненависти по отношению к армянам и разнузданной пропаганды ксенофобии, нетерпимости и милитаризма.

Азербайджанская агрессия против Арцаха в апреле 2016г., которая сопровождалась столь же варварскими военными преступлениями против мирных жителей и солдат Армии обороны, продемонстрировала, что методы и подходы азербайджанской стороны остались неизменными. В Арцахе и Армении это прекрасно понимают и полны решимости не допустить реализации чудовищных планов Баку и Анкары.

Министр обороны РА Давид Тоноян вновь предупредил Азербайджан, что в случае очередной провокации со стороны Баку военные действия будут перенесены на азербайджанскую территорию. Комментируя “Медиамаксу” свое недавнее заявление об увеличении числа штурмовых подразделений, которые могут вести боевые действия на территории противника, министр отметил: “Это подразделения, выполняющие специальные операции, которые в случае необходимости дадут нам возможность перенести операции на территорию противника. В случае провокаций будем встречаться с противником на его территории. …Мы обуздаем противника, чтобы он в следующий раз не прибегал к подобным шагам. Речь идет о нестандартных шагах. При необходимости наши штурмовые группы могут создать хаос в тылу противника”. По его словам, если противник пойдет на провокации в одной точке, то армянские ВС могут ударить “не только в точке B, но и C, D, E”.

Покупку многофункциональных военных самолетов, по словам министра, можно считать “асимметричным ответом” — армянские ВС смогут воздействовать на противника на большом расстоянии. “Азербайджан внушает, что он очень сильный и мощный. Азербайджану кажется, что владеет монополией на разговоры о победах и территориях. Подобной монополии у них нет и не будет”, — подчеркнул Тоноян.

Так что, матери всея азербайджанцев Мехрибан надо бы тысячу раз подумать и взвесить все “за” и “против”, прежде чем разглагольствовать о вывешивании азербайджанских флагов в селах и городах Арцаха.

Впрочем, как утверждают медики, невротическая реакция обычно возникает в устрашающей ситуации, вначале характеризуется картиной панического страха с аффективным сужением сознания, психомоторным возбуждением или, наоборот, заторможенностью, потерей или нарушением речи, выраженными вегетативными реакциями (побледнением или покраснением кожных покровов, учащением пульса и т.д.). Кажется, именно такие симптомы наблюдаются у военно-политического руководства Азербайджана, у которого уже вошло в привычку развязывать военные действия против Арцаха и Армении, а, оказываясь в итоге на грани полного разгрома, слезно просить Москву остановить продвижение армянских войск. Так было и в 1994, и 5 апреля 2016. Однако апшеронские садомазохисты никак не уймутся. Видимо, нужен предельно жесткий урок, вплоть до капитуляции…