Юные и молодые мастера армянской хореографии в очередной раз дали повод гордиться собой и высоко подняли флаг своей страны. С 29 по 30 марта воспитанники ГНКО “Ереванский государственный хореографический колледж” приняли участие в VI Тбилисском Международном балетном фестивале-конкурсе имени Вахтанга Чабукиани, прошедшем в столице Грузии Тбилиси. В фестивале-конкурсе приняли участие 66 представителей из Грузии, Китая, Вьетнама, Азербайджана и Турции.

Армянская делегация состояла из 22 участников хореографического колледжа, которые выступили в номинациях “Классический танец” и “Современный танец”, в молодежной (14-18 лет) и младшей (9-13 лет) возрастных группах. В младшей группе, в номинации “Классический танец”, 1 премии удостоилась Эля Асланян, 2 премии — Елизавета Хачатрян, 3 премии — Нарек Арамян. Лауреатами стали Алекс Хачатрян и Геворг Хачатрян. В молодежной группе, в номинации “Классический танец” 1 премии удостоился Раффи Галстян (выпускник колледжа 2018г. и солист Национального академического театра оперы и балета им. Ал.Спендиарова), 2 премии — Натали Сукиасова, 3 премии — Гор Саргсян. Лауреатами стали Юра Мартиросян и Асмик Восканян. В младшей группе, в номинации “Современный танец”, 1 премии удостоился Нарек Джулакян, а в молодежной группе — Гор Саргсян.

Премия “Лучший педагог” была вручена преподавателю классического танца колледжа Марине Григорян, а ГНКО “Ереванский государственный хореографический колледж” был признан “Лучшей школой”.