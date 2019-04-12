Государство Апрель 12, 2019 | Автор : admin

В Главном управлении уголовного розыска полиции РА поступила оперативная информация о том, что группой лиц создана стабильная организованная группа, совершающая кражи. Как сообщили в пресс-службе Полиции РА, для выявления и разоблачения преступной группы и всех ее членов были предприняты масштабные оперативно-розыскные мероприятия.

В результате предпринятых мер был выяснен ряд обстоятельств. Члены преступной группы в основном встречались на улицах Арцаха, Атояна, Димитрова и Эребуни административного района Эребуни. После встречи подозреваемые садились в машину одного из членов группы и двигались по адресу: Арин Берда, 3.

Чтобы не сорвать оперативно-розыскные мероприятия, было принято решение провести мероприятие на следующий день, поскольку были получены сведения, что на следующий день группа также будет именно в этом месте. На следующий день полицейские установили камеры для слежки за продвижением преступной группы. были организованы также засады.

Благодаря предпринятым оперативно-розыскным мерам выяснилось, что преступная группа из трансформатора Ереванской теплоэлектростанции ворует медную проволоку и реализует украденное в пункте приема металла. Кстати, по предварительным данным, кража каждый раз составляла около одной тонны.

Возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Для организации операции по обезвреживанию преступной группы и выяснения всех обстоятельств и действий необходимо было в течение нескольких дней прослеживать их преступную деятельность. При обезвреживании были обнаружены все члены группы, а также содействующие им лица.

4 апреля в полночь группа вновь двинулась в том же направлении. Также на виду у полицейских мешки были перевезены в машину, а утром — снова в пункт приема металлов. Когда все было выяснено, то есть, откуда и что крадется и где сбывается украденное, было принято решение обезвредить членов группы. утром благодаря оперативно-розыскным мероприятиям и следственным действиям, преступная группа была обезврежена в пункте приема металлов, и все подозреваемые были подвергнуты приводу в Шенгавитский отдел полиции.

Задержанные ереванцы: 34-летний Арман Манукян, 36-летний Гурген Крантонян, 31-летний Сергей Меграбян, 41-летний Геворг Багдасарян, 32-летний Меружан Манукян, 37-летний Ншан и 36-летний Григор Ншаняны, 36-летний Альберт и 37-летний Роберт Нигояны. При осмотре места происшествия обнаружена камера с зарядным устройством. Подозреваемые установили камеру перед трансформатором, мобильными телефонами онлайн следили за передвижением сотрудников теплоэлектростанции, выбирали подходящий момент и шли на кражу. Обыски провели в местах проживания подозреваемых и в их машинах. По предварительным подсчетам, размер ущерба, причиненного кражами, составляет 21 млн драмов.

Подозреваемые арестованы. Расследование уголовного дела продолжается.