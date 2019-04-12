Регион Апрель 12, 2019 | Автор : admin

Правительство Армении одобрило предложение о подписании с Болгарией соглашения о международных автомобильных пассажироперевозках и грузоперевозках. Вопрос был включен в список недокладываемых проектов правительства.

Согласно обоснованию, подписание соглашения позволит содействовать взаимовыгодному развитию торговых и экономических отношений между двумя странами, продвижению автомобильных пассажироперевозок и грузоперевозок, а также упрощению автомобильных перевозок через территорию двух стран или транзитом через эти территории в третьи страны.

Подписание данного соглашения также станет стимулом для развития интермодальных перевозок, равно как для улучшения условий работы водителей и дорожной безопасности.

Учитывая уже существующий с другими государствами опыт либерализации в сфере перевозок грузов и пассажиров, в результате чего упрощен сам процесс перевозок, облегчено администрирование, уменьшились время и расходы по оформлению документов для организаций-перевозчиков, а также политику в сфере перевозок, проводимую в настоящее время Арменией, подписание соглашения Министерство транспорта, связи и информационных технологий РА считает целесообразным.