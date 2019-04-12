Регион Апрель 12, 2019 | Автор : admin

Как сообщает Армянский национальный комитет Америки (АНКА), американские сенаторы Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) и Тед Круз (от штата Техас, экс-кандидат в президенты США) представили в Сенате резолюцию, признающую и осуждающую Геноцид армян 1915г. в Османской империи. Ее поддержали 14 сенаторов США.

Исполнительный директор АНКА Арам Амбарян поблагодарил сенаторов, отметив, что данная резолюция позволит покончить с умышленным отрицанием Геноцида, являющимся, по словам Менендеса, историческим фактом, не поддающимся обсуждению. “Только после признания факта Геноцида мы сможем надеяться на то, что в будущем такие явления будут предотвращены”, — отметил сенатор.

Отметим, что 9 апреля члены Палаты представителей США Адам Шифф и Гас Билиракис представили новую резолюцию о признании Геноцида армян. Резолюцию поддержали более 70 конгрессменов США и предложили внести ряд новых положений в политику Вашингтона, включая меры, направленные на реализацию определенных шагов с целью признания Геноцида армян.

Авторы призывают власти США официально признать Геноцид армян, пресекать попытки отрицания преступления и осознать необходимость обучения истории Геноцида армян, для того, чтобы предотвратить подобные явления в будущем. Напомним, что в разные годы сенаторы США разрабатывали подобные резолюции, они обсуждались, но до сих пор так и не были приняты.