Регион Апрель 17, 2019 | Автор : admin

Армянский филиал организации ICRAnet, занимающейся исследованиями в сфере релятивистской астрофизики, со дня своей деятельности успел осуществить ряд серьезных работ. На мероприятии, посвященном армяно-итальянскому научному сотрудничеству, участники подвели итоги деятельности ICRAnet в Армении и достижений сотрудничества.

В работе Армянского центра в основном вовлечены молодые люди из разных факультетов ЕГУ, в основном из факультетов радиофизики и физики. Основным предметом наших исследований являются физические процессы, происходящие в различных астрофизических источниках. Мы используем данные различных телескопов, таких, как спутники или телескопы, размещенные на поверхности Земли, разрабатываем их и при помощи полученных результатов пытаемся понять, какие процессы происходят. Центр Армении имеет региональное значение, так как он регулирует деятельность ICRAnet в странах Центральной Азии, например, в Иране, Казахстане. Активность ICRAnet в указанных странах осуществляет наш центр в Армении. Существование такого центра показывает, что астрофизика в Армении находится на достаточно высоком уровне”, — сказал директор ICRAnet Армении Нарек Саакян.

В течение своей деятельности центр изучал процессы, происходящие в источниках, очень далеких от нас. Исследования проводились в различных волновых диапазонах. Армянский центр активно сотрудничает также с различными международными организациями, в Ереване часто созываются научные мероприятия, семинары.

Директор Центра ICRAnet профессор Ремо Руфини отметил, что организация имеет свои центры в разных странах мира, однако для офиса в Армении у него есть специальная мечта, которую он представит президенту РА.

“В сравнении с другими центрами, у меня иное отношение к Армении. Скоро мы открываем Центры также в Беларуси и Казахстане, и я бы хотел, чтобы Армения была региональным центром. Хотел бы, чтобы ICRAnet Армении имел свой филиал и в Иерусалиме”, — сказал Руфини. Он также сообщил, что отмечается обнаружение черной дыры. Первое изображение черной дыры было зафиксировано 14 апреля.

Председатель комитета по науке Министерства образования и науки РА Самвел Арутюнян отметил, что деятельность ICRAnet Армении осуществляется довольно успешно. “В сфере релятивистской астрофизики за последние 2-3 года в авторитетных международных журналах было опубликовано более 40 интересных работ. За эти два года деятельности уже были защищены две диссертации. И позиции Армении в этой сфере укрепились”, — отметил он.

ICRAnet — международная организация, основана в 2003 году, а Центр Армении — в 2016 году. Страны-соучредители ICRAnet — Италия, Армения, Ватикан и Бразилия. Центры сети расположены в Риме, Ницце, Рио-де-Жанейро и Ереване.