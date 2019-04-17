По программам государственного содействия на сегодня осуществляются 11 проектов в сфере сельского хозяйства, которые реализуются по двум направлениям — субсидирование государством кредитных ставок сельхозкредитов и прямое финансирование фермеров. Однако, по мнению некоторых специалистов, развитие сферы за счет предоставления кредитов, пусть и дешевых, не будет способствовать росту, поскольку сельчане и без того обременены кредитами, плюс многие из них не имеют достаточного залогового обеспечения для получения новых заемных ресурсов.

Поблема эта действительно имеется, согласен глава Минсельхоза Гегам Геворкян. Для ее решения была проделана долгая работа, и сейчас, заверил и.о. министра сельского хозяйства, кредиты до 5 млн драмов выдаются фермерам на основе гарантий.

“Наряду с этим разрабатываем и другие инструменты, которые позволят, с одной стороны, оказать содействие сельчанам путем предоставления дешевого финансирования, а с другой — не будут снижать бизнес-эффективность кредитных учреждений. К примеру, по программе развития животноводства у нас есть договоренность с одной из страховых компаний о том, что если сельчанин захочет застраховать приобретаемый крупный рогатый скот, то это может стать его залоговым обеспечением. То есть в этом случае исчезнет необходимость дополнительного залогового обеспечения”, — рассказал г-н Геворкян.

При приобретении поголовья племенного крупного рогатого скота по новой программе правительства годовая ставка по привлеченным кредитам составит всего 2%. Для субъектов же приграничных регионов, вовлеченных в программу социального содействия, а также сельскохозяйственных кооперативов, ставка и вовсе будет нулевой. Средства фермерам предоставляются сроком на пять лет. Причем максимальный размер кредита на одного бенефициара не должен превышать 300 млн драмов, а стоимость одного животного — не более 1 млн драмов. Приобретать ли поголовье крупного рогатого скота у местных животноводческих фермеров или импортировать его из-за рубежа, участники программы могут решить самостоятельно.

Второй важный блок программ госсодействия фермерам — это прямое финансирование, к которым относится, например, программа строительства “умных” животноводческих хлевов, что, по словам г-на Геворкяна, позволит улучшить как кормовую базу, так и условия содержания животных.

Саму программу планируется реализовать с применением трех моделей. Первая из них предполагает строительство блоков площадью в 120-280 кв. м, которые рассчитаны на 15 голов крупного рогатого скота. Объем инвестиций в этом случае составит порядка 11 млн драмов, а государство в виде субвенций готово предоставить прямой грант на сумму в 5,5 млн драмов. Вторая модель охватывает конструкции площадью в 280-400 кв. м, рассчитанные уже на 25 голов, для строительства которых понадобится примерно 23 млн драмов. И здесь правительство наполовину берет на себя финансовые затраты путем прямого финансирования в размере 11,5 млн драмов. И наконец, третья модель — это более масштабные блоки площадью в 400 кв. м и больше, где могут разместиться примерно 45 голов скота. Размер требуемых в этом случае финансовых вложений может достигнуть 35 млн драмов, а госсодействие — 17,5 млн драмов.

В общей сложности в течение ближайших трех лет (2019-2021 гг) в рамках этой программы планируется осуществить инвестиции в размере 3,2 млрд драмов. Но, если спрос будет большим, правительство пойдет на увеличение объемов финансирования. Как ожидается, новой программой воспользуются как минимум 230 лиц, единственным условием для которых установлено наличие сертификата на землю.

“Программа стартовала всего лишь несколько дней назад, но уже имеем более 170 заявок. Кстати, по программе субсидирования процентных ставок при приобретении поголовья племенного крупного рогатого скота также зафиксирована большая активность со стороны фермеров, поскольку на сегодня количество заявок достигло 275. Конечно, мы надеемся, что со временем доля программ госсодействия путем прямого финансирования будет гораздо больше, чем по субсидиям. Но здесь надо проявить осторожность, поскольку многие фермерские хозяйства пока что не сформировались полностью, и нужно сделать все, чтобы не позволить распыления финансовых средств”, — резюмировал и.о. министра сельского хозяйства.