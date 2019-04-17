Регион Апрель 17, 2019 | Автор : admin

Перспективы сотрудничества по изучению лучшей мировой практики в сфере совершенствования международно-правовых основ экономической интеграции обсудили председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян и председатель Совета директоров Европейской организации публичного права (ЕОПП) Спиридон Флогаитис.

Тигран Саркисян рассказал о работе Комиссии, институтах и целях евразийской интеграции, достигнутых результатах, которые подтверждают состоятельность Союза как полноценного субъекта международного права. Он подчеркнул, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — молодое и, в отличие от ЕС, исключительно экономическое объединение.

В ходе встречи Тигран Саркисян отметил, что юридические решения, которые принимались в Евросоюзе при формировании наднациональных институтов, интересны для ЕЭК. Основное внимание было уделено практике Европейского союза в сфере применения правового статуса наднациональных компаний, а также передаче национальных полномочий наднациональному органу на каждом этапе интеграционного строительства.

“Сейчас Комиссия изучает правовой статус наднациональных европейских компаний, опыт Европейского союза в формировании правового поля и введения инструментов для свободного передвижения не только товаров, но и компаний с точки зрения его имплементации в наше союзное право. Какие права и обязанности накладывает на предприятия это законодательство, насколько это стимулирует интеграцию — вот что нас прежде всего интересует”, — подчеркнул Председатель Коллегии ЕЭК.