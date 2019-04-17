Регион Апрель 17, 2019 | Автор : admin

В Сочи 15 апреля состоялось официальное открытие XI международного форума “Атомэкспо-2019”, на котором в этом году зарегистрировано более 3600 гостей из 74 стран (на шесть стран больше, чем в прошлом году).

Делегация Армении во главе с замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Акопом Варданяном принимает активное участие в работе форума.

В составе делегации — начальник управления энергетики Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Айк Бадалян, начальник управления кредитных и грантовых программ министерства Вардан Мартиросян, генеральный директор Армянской АЭС Мовсес Варданян, национальный эксперт ООН в Армении Ара Марджанян.

В рамках форума члены армянской делегации примут участие в заседаниях и круглых столах, проведут двусторонние переговоры с представителями государственного сектора и деловых кругов других стран. В этом году участников форума ожидает насыщенная бизнес-программа. Они смогут принять участие в 18 круглых столах, посвященных актуальным вопросам развития ядерных технологий. В их рамках планируется обсуждение развития тех ядерных технологий, которые открывают новые возможности для развития медицины, создания эксклюзивных материалов, завоевания Вселенной, освоения арктических территорий, а также служат укреплению энергетической базы экономики. Форум проходит под девизом “Ядерные технологии — для лучшей жизни. “Нет такой сферы человеческой деятельности, в которой так или иначе не присутствовали бы достижения ядерной отрасли. Мирный атом связан и со всеми проблемами и целями устойчивого развития, которые указала ООН”, — заявил генеральный директор Государственной корпорации “РосАтом” Алексей Лихачев. “На этом форуме мы будем обсуждать новейшие технологии, которые будут заложены в основу будущего нашей планеты”, — подчеркнул он.