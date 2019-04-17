Регион Апрель 17, 2019 | Автор : admin

Европейский союз при заключении двустороннего соглашения с Азербайджанской Республикой, в пунктах, которые могут касаться третьей стороны, должен продемонстрировать решения, максимально сбалансированные и учитывающие интересы безопасности региона. Об этом заявил председатель постоянной комиссии НС Армении по вопросам европейской интеграции Арман Егоян.

По словам Армана Егояна, ЕС может способствовать мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, однако для этого потребуется определенное время. “Это потребует некоторое время и усилия. Я полон надежд, что наши партнеры проявят это усилие, я полон надежд, что в этом вопросе они проявят максимальную сбалансированность. Я надеюсь, что чиновники ЕС очень хорошо осознают, что нарушение баланса приведет к изменению влияния, роли и восприятия ЕС в регионе”, — сказал Арман Егоян.