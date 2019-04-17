Общество Апрель 17, 2019 | Автор : admin

Армянская община Алеппо восстанавливается после кровопролитной сирийской войны — широким многолюдным празднеством она отметила Цахказард (Вербное воскресенье), в память о торжественном входе Господа Иисуса Христа в Иерусалим.

В церкви Сурб Аствацацин (Св. Богоматери) состоялась праздничная литургия, которую отслужил предстоятель Берийской епархии Католикосата Великого Дома Киликийского архиепископ Шаан Саркисян. В церемонии участвовали около 2000 представителей армянской общины.