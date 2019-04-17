В Армении уже в течение этого года будет осуществлена земельная реформа, заявил на днях и.о. министра сельского хозяйства Гегам Геворкян, что позволит эффективно использовать имеющиеся в стране земли сельскохозяйственного назначения. На сегодня, по его оценкам, около 40% подобных земель у нас по тем или иным причинам практически пустуют, в том числе из-за того, что примерно 20% владельцев участков временно или постоянно не проживают в Армении.

Вопрос этот действительно является проблематичным, поскольку правительство прилагает различные усилия и тратит средства для увеличения площади орошаемых земель, в то время как имеющиеся земельные участки остались фактически за пределами этого процесса.

При этом действующее законодательство не предусматривает четких, регламентированных механизмов стимулирования использования земель, привлечения к ответственности за неиспользование земель, а также прекращения прав собственности в отношении земельной недвижимости. Идея же новой земельной реформы сводится к полноценному использованию необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения на основе сдачи в аренду земельного участка, не лишая при этом собственника права собственности на землю.

Для начала Минсельхоз намерен осуществить инвентаризацию земель, потом выявить причины их неиспользования, разработать пакет законодательных изменений, что позволит создать в стране институт обязательной аренды земель. Наряду с этим, по словам главы сельскохозяйственного ведомства, будет заложена идея консолидации земельных участков. Дело в том, пояснил он, что в свое время земельные участки были распределены между сельчанами или приватизированы отдельными кусками. В результате сейчас у кого-то имеется, к примеру, три гектара земли, но участок состоит из нескольких отдельных кусков, находящихся в разных местах. Подобная ситуация, по мнению г-на Геворкяна, сильно затрудняет проведение агротехнических мероприятий и оказывает серьезное воздействие на себестоимость получаемой сельхозпродукции.

“Теперь мы намерены внедрить институт консолидации земель, чтобы иметь возможность для создания равномерных земельных участков, то есть организовать обмен земельными участками между одним собственником и другим. Также государство, думаю, возьмет на себя обязательство приобрести участки у сельчан, если те хотят продать землю, но не могут найти покупателей. Государство тем самым может консолидировать, укрупнить участки и после продать, скажем так, одним пакетом. Но хочу особо отметить: говоря об укрупнении земель, не имеем в виду, что в Армении должны быть только участки площадью в несколько сотен га. Нет, речь идет об участках в 4-5 га в зависимости от того, будут ли там созданы сады или выращиваться полевые культуры. Однако, на мой взгляд, укрупнение земель должно быть проведено в обязательном порядке, потому что на разрозненных землях мы навряд ли сможем добиться серьезных успехов”, — изложил суть дела и.о. министра сельского хозяйства.

На наш вопрос, когда ждать реализации земельной реформы в Армении, он ответил, что процесс уже начат. Создана специальная рабочая группа, куда вовлечены как представители НС, различных министерств, так и эксперты из-за рубежа. По планам, в начале ноября текущего года законодательный пакет будут представлен в парламент.

“Мы хотим, чтобы этот законопроект стал одним из лучших и разработан был бы крайне тщательно, поскольку затрагивать он будет право собственности граждан. Все критерии должны быть настолько четкими и понятными, чтобы после вступления в силу нового закона никто не смог бы по-разному его трактовать”, — пообещал г-н Геворкян.