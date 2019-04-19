Вчера Национальное Собрание приняло в первом чтении изменения и дополнения в Законе РА “О структуре и деятельности правительства”. 71 народный избранник проголосовал “за”, 40 — “против”.

Против, естественно, проголосовали представленные в парламенте две невластные силы — фракции “Процветающая Армения” и “Светлая Армения”. Первая аргументировала: с учетом программы и структуры правительства осуществление экономической революции невозможно. Вторая — тем, что отклонен представленный ею документ по поводу структуры Кабинета министров.

В классическом аспекте две эти политические силы, имеющие парламентское представительство, считаются оппозицией, поскольку не являются частью власти, а в сугубо человеческом плане армянское общество пока не воспринимает их таковыми, поскольку они — по крайней мере, на заключительном этапе, — активно содействовали революции Никола Пашиняна, в годы правления РПА, также имея представительство в законодательном органе, с главной трибуны страны безжалостно критиковали действующую власть.

Трудно сказать, по какую сторону баррикад оказалась бы как минимум одна из этих партий, не получи на внеочередных парламентских выборах 9 декабря руководимый Николом Пашиняном блок “Мой шаг” 88 мандатов, удостоившись абсолютного доверия электората. И никакой потребности заключать коалицию у блока “Мой шаг” не было, так что сегодня две партии, имеющие немалый опыт парламентской деятельности, выступают с оппозиционных позиций со всеми вытекающими из этого обстоятельства последствиями, почему бы нет — и преимуществами: можно критиковать власти, озвучивать тезисы, ласкающие слух соотечественников, поскольку во все времена и при всех формациях электорат скорее воспринимает и запоминает критику, чем добрые слова.

Первым поводом для столкновения власть-оппозиция депутатов НС РА VII созыва послужило именно обсуждение проекта изменений и дополнений в Законе РА “О структуре и деятельности правительства”. Точнее, намерение правительство сократить число министерств на пять.

Уже по вопросам, адресованным министру юстиции РА Артаку Зейналяну было очевидно, что оппозиция настроена серьезно и решительно. Представители ППА и ПСА требовали от главы ведомства конкретных цифр — о численности будущих безработных вследствие оптимизации министерств, ожидающемся от оптимизации экономическом эффекте. А конкретных цифр пока нет, во всяком случае, все станет очевидным в процессе, и это всего лишь вопрос времени.

Прозвучали весьма острые выступления: мишенью стал сам институт парламентского контроля, проблемы объединяются во имя создания еще больших проблем, нет обоснования оптимизации, отсутствует контроль над СНБ и Полицией и т.д. Оппозиционерам удалось наиболее зримо представить то обстоятельство, что представляя документ, министр юстиции заявил, что основой для оптимизации министерств послужили интуиция и принцип властей. Излишне говорить, что именно этому тезису было посвящено сразу несколько выступлений.

Самым курьезным моментом дебатов стало, пожалуй, “разоблачение” (в буквальном смысле слова) у главной трибуны страны лидера ПСА Эдмона Марукяна: сняв пиджак, дабы использовать в качестве дидактического материала, он примитивным образом продемонстрировал народу, что столь критикуемая прежней оппозицией суперпремьерская система (ее именовали костюмом, скроенным под третьего Президента РА Сержа Саргсяна), в полной мере, причем с минимальными корректировками, используется действующими властями, просто на главном костюме республики стало на пару пуговиц меньше…

Что и говорить, в деятельности оппозиции это новшество — дабы быть ближе и понятнее народу, но год назад господин Марукян что-то не позволял себе подобные вольности у главной трибуны страны. Но это к слову.

Политическому большинству, представители которого в своих выступлениях отстаивали представленный правительством законопроект, этот трюк, естественно, не понравился. Оно этот костюм недолюбливало со дня рождения. И реакция последовала весьма бурная.

Кстати, о реакции. Новоизбранный парламент функционирует всего несколько месяцев, и первые же более-менее напряженные дебаты выявили, что отдельные представители как политического большинства, так и оппозиции не готовы слушать критику, с легкостью переходят на взаимные личные оскорбления — популизм, алогичный законопроект и др. Оппозиция реагирует более эмоционально, поскольку перед ней стоит сверхзадача сохранить любой ценой электорат.

Так принято во всем мире, и Армения — не исключение.

Автор этих строк работал с парламентами независимой Армении всех созывов. У нас был популист-председатель НС (правда, впоследствии возникли столь одиозные популисты, что упомянутому выше господину пришлось бы многому у них поучиться), небезызвестная Заруи Постанджян из партии “Наследие” в зале заседаний НС озвучивала призывы к насилию в отношении властей, а одна из народных избранниц, направляясь к трибуне, засучивала рукава — и в течение 15-20 минут охаивала власть предержащих.

Все это — и не только — имело место в этом зале. Естественно, реакция сторон была бурной — порой зашкаливала. Но потом ситуация сглаживалась, хотя каждый оставался при своем мнении: оппозиции удавалось проваливать заседания, торпедировать законопроекты. Не принимались и документы, инициированные оппозицией — даже не включались в повестку. Буквально 1,5-2 года назад в то время оппозиционный депутат, ныне же премьер-министр Никол Пашинян в течение одного дня, пользуясь предоставленной Регламентом НС возможностью, 11 раз брал 20-минутные тайм-ауты перед голосованием: беспрецедентный случай в истории армянского парламентаризма. Все это нормально — такова работа представительного органа.

Но в новоизбранном парламенте наблюдается новая тенденция: в ходе практически любых дебатов власть и оппозиция, будто состязаясь, не жалеют сил, чтобы доказать, кто ближе к народу. Такого вопроса, вроде бы, не должно было возникнуть — все сказано итогами выборов, да и после 9 декабря не столь много времени утекло.

И еще. Почему для некоторых народных избранников зал заседаний НС поделен на два сектора — властный и оппозиционный. Некоторые из выступающих так и обращаются: слова адресую той части зала, или другой — если выступает представитель иной стороны.

Как относятся друг к другу депутаты, какой лексикон звучит в зале — из таких факторов и складывается мнение народа о своих избранниках. Это доказано временем и никуда от этого не деться. Но ведь все депутаты представляют народ и им же оплачиваются. Электорат — будь то провластный, или протестный, — это народ. А народ не может быть разделенным. Последнее равносильно гибели.

Что касается проекта реформирования структуры правительства — он должен пройти в парламенте второе слушание.