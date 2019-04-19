Регион Апрель 19, 2019 | Автор : admin

Архиепископ Парижа Мишель Опети заявил о создании международной координационной системы для сбора пожертвований на восстановление пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери.

“Для всех. 16 апреля Фонд Нотр-Дам начинает международную координацию сбора пожертвований. Я рекомендую проявлять осторожность в отношении французских или иностранных частных сборов (средств — ред.), которые появляются одновременно с событием”, — написал Опети на своей странице в Twitter.

Между тем, представитель занимавшейся ремонтными работами компании Europe Échafaudage Жюльен Ле Бра заявил, что рабочими, осуществлявшими реставрацию собора Парижской Богоматери, были соблюдены все меры безопасности.

“Все, что я могу сказать к настоящему времени, так это то, что в момент начала пожара ни один из сотрудников моей компании не находился на месте”, — приводит газета Figaro слова Ле Бра. Он добавил, что “все механизмы и процедуры по обеспечению безопасности были соблюдены”.

Всего, как рассказал Ле Бра, в работах было задействовано 12 человек, и каждый из них будет взаимодействовать со следствием.

Как заявил прокурор Парижа Реми Эйтц, следователи пока не обнаружили данных, указывающих на то, что пожар в соборе Парижской Богоматери начался в результате предумышленных действий.

“Ничто не указывает на предумышленный характер пожара, — приводит французское радио слова Эйтца. — На данном этапе эксперты не имеют доступа в здание собора. Расследования только начались”.

Отметим, что оказавшиеся на улице рядом с пережившим сильный пожар собором Парижской Богоматери жители города и туристы аплодисментами провожают пожарный расчет, покидающий территорию у собора.

Автомобиль парижских пожарных на медленной скорости выезжал с оцепленной территории, когда толпа туристов и местных жителей начала аплодировать. Люди также кричали сотрудникам экстренных служб “браво” и слова благодарности.