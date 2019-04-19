Государство Апрель 19, 2019 | Автор : admin

Национальное Собрание РА отклонило предложение фракции “Светлая Армения” о представлении премьер-министру вопроса о дальнейшей деятельности министра финансов РА Атома Джанджугазяна.

Автором идеи выступил лидер фракции Эдмон Марукян, которому не понравился стиль ответов главы финведомства на вопросы членов фракции.

“Партия “Светлая Армения” решила, опираясь на свои полномочия, предоставленные Конституцией и Законом “Регламент НС”, инициировать решение НС о представлении на обсуждение премьер-министру вопроса дальнейшего пребывания отдельного члена правительства в должности. Это предупреждение всем министрам, что в стране, претендующей на парламентское правление, нельзя так поступать с парламентом”, — заявил Марукян.

К “просветленным” присоединились и “процветающие”, которые во время дебатов активно задавали вопросы и пришли к заключению, что не получили ответов на свои простые вопросы.

Парламентское большинство, естественно, заявило, что не поддержит инициативу Марукяна. “Для принятия подобного решения одной встречи недостаточно, чтобы проголосовать за это предложение, поэтому “Мой шаг”проголосует против”, — сказала лидер фракции Лилит Макунц.

По итогам голосования инициативу Марукяна поддержал 41 депутат, 67 были “против”, а 1 воздержался.