Национальное Собрание приняло в первом чтении законопроект “О содействии лицам, пострадавшим во время событий 1-2 марта 2008 года в Ереване”

“РА” уже сообщала, что вице-спикеры Национального Собрания Лена Назарян и Ален Симонян инициировали законопроект “О содействии лицам, пострадавшим во время событий 1-2 марта 2008 года в Ереване”.

Цель документа — спустя 11 лет после известных событий удостоить должного внимания родственников лиц, пострадавших (а также погибших) во время трагических событий в Ереване, которые ныне испытывают глубокие социальные, психологические проблемы.

Авторы законопроекта полагают, что принятие этого закона имеет большое общественно-политическое значение, поскольку он созвучен с мероприятиями, предусмотренными рамками находящегося в повестке НС законопроекта “О переходном правосудии”.

Содействие будет предоставлено правопреемникам лиц, погибших во время этих событий, а также получившим тяжелый и средний урон здоровью.

Как сообщила, представляя документ на пленарном заседании, вице-спикер НС Лена Назарян, ныне известны 63 человека, получивших тяжелый или средний урон здоровью — 49 сотрудники полиции, остальные — гражданские лица. Иначе говоря, именно столько человек во время и сразу после трагических событий 1-2 марта 2008 года обратились за медицинской помощью и имеют соответствующие документы. Впрочем, цифра эта может возрасти, если люди смогут документально доказать, что действительно в ходе протестных акций их здоровью был нанесен тяжелый или средний урон. В любом случае за основу будет взято медицинское заключение.

Для получения содействия могут обратиться и лица, ныне проживающие за рубежом — при наличии соответствующего судебно-медицинского заключения.

Кстати, о пострадавших сотрудниках правоохранительных органов. Госпожа Назарян назвала цифру 49, а министр юстиции Артак Зейналян — 187. По данным министра, число пострадавших гражданских лиц — 32.

Форма, размер, порядок предоставления содействия, а также перечень документов, представляемых для получения содействия, и порядок обсуждения определяется решением правительства РА в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.

Отметим, что для получения содействия граждане смогут обратиться в течение трех лет. По всей вероятности, указанный трехлетний срок обусловлен тем обстоятельством, что некоторая часть пострадавших обратилась в Европейский суд по правам человека, вердикты которым пока не вынесены.

С ЕСПЧ связано и то обстоятельство, что авторы законопроекта акцентируют: речь идет о государственной акции содействия пострадавшим, а не компенсации. Как известно, компенсация выплачивается по решению суда, а в данном случае авторы законопроекта предлагают оказать пострадавшим содействие без судебного разбирательства.

Государственное содействие смогут получить и правопреемники 10 погибших граждан РА.

О правопреемниках. Если в определенных случаях отсутствуют ранее заявленные правопреемники — для этой ситуации также предусмотрено правовое регулирование. В случае обращения таковыми могут быть признаны и иные лица.

Напомним, это — многокомпонентное содействие (в него входят лечение, психологическая, социальная помощь, вплоть до предоставления жилья и т.д.) государства пострадавшим в ходе протестных акций 1-2 марта 2008 года.

“Этим мы не компенсируем потери, понесенные гражданами, не восстановим их здоровье, не утолим их боль, но предпринимаем шаг к утверждению общественной солидарности”, — сказала Лена Назарян.

Соавтор законопроекта, другой вице-спикер НС Ален Симонян придерживается мнения, что этот документ — о том, что в РА отныне никто не в праве позволить себе называть площадь Свободы Театральной площадью. Никто отныне не поднимет руку на народ. В Армении отныне не будет неприкасаемых и привилегированных.

Спикер НС Арарат Мирзоян назвал день обсуждения законопроекта весьма символическим — накануне первой годовщины отставки премьер-министра РА Сержа Саргсяна, рассказав несколько эпизодов событий 1-2 марта 2008 года. “…Я хочу, чтобы мы, как законодатели, зафиксировали, что в Республике Армения ничего подобного отныне не произойдет”, — заявил он.

Вчера законопроект был принят в первом чтении.