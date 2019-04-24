Общество Апрель 24, 2019 | Автор : admin

В военном пантеоне ”Ераблур” 18 апреля состоялась церемония вручения нагрудного знака “Крест царя Ашота Ерката” и церемония омовения ног при участии военнослужащих военной полиции МО РА.

Как сообщили в военной полиции МО РА, епископ Вртанес Абрамян — духовный пастырь ВС РА — вместе с военнослужащими произнес “Отче Наш”, после чего нагрудной знак “Крест царя Ашота Ерката” был вручен военнослужащим военной полиции со званиями “старший унтер-офицер”, а также военнослужащим офицерского и старшего офицерского состава.

Вртанес Абрамян вознес молитву как для присутствующих, так и для душ наших героев, покоящихся в пантеоне. “Я хочу вознести молитву для наших душ и тех душ, которые являются вечными путниками”, — сказал духовный отец ВС РА. Он пожелал присутствующим спокойной службы без бед и несчастий. “Крест всегда будет опорой и хранителем армянских офицеров и армянских солдат”, — подчеркнул святой отец. Затем присутствующие во главе с начальником Военной полиции МО РА, полковником Артуром Багдасаряном обошли территорию пантеона и склонили головы перед памятью героев.

День завершился церемонией омовения ног. Армянская Апостольская церковь 18 апреля отмечала страстной четверг, в который, во второй половине дня проводится обряд омовения ног. Он символизирует смирение, проявленное Христом к своим ученикам. В ходе церемонии святой отец омыл ноги 12 военнослужащим миротворческого взвода военной полиции МО, в память об омовении Христом ног своих учеников.

Молодые люди омовением ног получили благословение и в ближайшее время выедут в Сирию для миротворческой миссии.