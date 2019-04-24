Государственный камерный орекстр Армении и группа 5th Season подарили слушателям необыкновенный концертный вечер. 19 апреля в концертном зале “Арам Хачатурян” была представлена программа Gate of Frequency (“Вход в звуковую частоту”). На этом оригинальном концерте уникального формата Государственный камерный оркестр Армении выступил под управлением своего художественного руководителя и главного дирижера Ваана Мартиросяна.

В составе группы 5th Season выступили наши известные и полюбившиеся музыканты: лауреат премии “Грэмми” Арто Тунчбояджиян (ударные и вокал), Заслуженный артист РА Ваагн Айрапетян (фортепиано), Сам Сарьян (звуковые эффекты), Макар Новиков (контрабас, Россия). На концертном вечере, программа которого стала для публики сюрпризом, прозвучали оригинальные и самобытные произведения Арто Тунчбояджияна и Ваагна Айрапетяна, а также не менее оригинальные и удивительные импровизации. Концерт стал своеобразным, интересным и удавшимся синтезом новых произведений экспериментального оригинального формата и странных звуков. Публикой он был принят очень тепло и сопровождался продолжительными аплодисментами. Как отметил Заслуженный артист РА Ваагн Айрапетян, такого эксперимента еще никто не проводил. Пианист также был впечатлен своим сотрудничеством с Государственным камерным орекстром Армении и дирижером Вааном Мартиросяном: “Мы долго и терпеливо трудились для того, чтобы получить этот оригинальный результат”.

В свою очередь, художественный руководитель и главный дирижер Государственного камерного орекстра Армении Ваан Мартиросян, говоря об экспериментальном характере концерта, отметил, что вся история музыки основана на экспериментах: просто кому-то они удаются, а кому-то — нет. Что касается этого концерта, то, по словам дирижера, сама программа была тайной не только для публики, но и самих музыкантов, поскольку решали экспромтом. В данном случае оркестр играл с нот, сливаясь с модуляциями группы 5th Season. Ваан Мартиросян отмечает, что все великие открытия делались случайно, и кто знает, возможно, их концерт послужит основой для нового музыкального направления. “Мы попробуем что-то новое, потому что новое всегда интересно. Что касается экспериментов, то теперь часто обращаются к их “помощи”, и ты тоже должен уметь говорить на “новом языке”. Люди на протяжение многих лет учили, “как делать”, а это неправильно. Нужно учить, как искать. Суть искусства именно в этом, в поиске”, — сказал Ваан Мартиросян.

Мистер “авангард-фолк” Арто Тунчбояджиян от себя добавил: этот концерт может стать хорошим примером для молодых музыкантов и творцов, свидетельствующим о том, что “у музыки нет границ”. “В Армении много талантливых людей в каждой сфере, однако нет места для самовыражения и проявления себя. По этой причине они и покидают страну. В Турции как бы нас не любили, тем не менее говорили, что армяне — творческие люди. Да, мы творческие, однако нет площадки и нет людей, которые могут воодушевить тебя. В Армении есть хорошая молодежь, но мы заставляем ее думать, как мы, все время идем “назад”, не думаем о будущем. Вот об этом мы и играли”, — сказал он.