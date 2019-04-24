Скандалом ознаменовался ответный полуфинальный матч на Кубок Армении по футболу между ванадзорским “Лори” и ереванским “Бананцем”. Перед самым его началом владелец столичного клуба Джеван Челоянц объявил на стадионе, что его команда не примет участия в игре и поздравил соперника с выходом в финал.

Позже, из специального заявления Федерации футбола Армении стало известно, что демарш обусловлен недовольством руководства “Бананца” назначением Геворга Егояна главным судьей этого матча. Дело в том, что еще 31 марта, после матча 24 тура чемпионата высшей лиги Армении с “Пюником” (1:1), представители “Бананца” представили в ФФА жалобу из 9 пунктов на действия арбитра Егояна. Федерация посчитала обоснованными только два из них. Скорее всего, это обстоятельство сильно задело самолюбие руководителей “Бананца”, посчитавших неприемлемым повторное назначение того же арбитра на матч с их участием. Впрочем, это отнюдь не служит оправданием для бойкота матча.

А в заявлении ФФА отмечается: “Федерация футбола Армении решительно осуждает поведение Джевана Челоянца. Никакой клуб или личность не имеют право диктовать условия федерации. Также никто не в праве нарушать нормальный ход организации и проведения соревнований под эгидой ФФА. Выбор судьей и оценка их действий является исключительно прерогативой Федерации футбола Армении. В соответствии с правилами дисциплинарного комитета ФФА будут приняты надлежащие санкции”.

Таким образом, “Бананцу”, скорее всего, будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3, которое оставит клуб за бортом кубкового турнира, поскольку первый матч с “Лори” завершился с результатом 0:0. В этом случае ванадзорцы впервые в футбольной истории независимой Армении сыграют в финале второго по значимости турнира страны.

А вот противостояние второй полуфинальной пары с участием “Алашкерта” и “Арарат-Армении” обошлось без эксцессов. Нулевая ничья в ответной игре вывела в финал первую из команд. В первом матче команд, алашкертцы выступая на выезде, обменялись с соперником двумя голами. Забавно, что финал, назначенный на 8 мая, состоится на стадионе “Бананца”.