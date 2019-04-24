Одна бронзовая медаль далеко не отражает потенциал наших ведущих гимнастов. Об этом в интервью нашему корреспонденту заявил главный тренер мужской национальной сборной Армении по спортивной гимнастике Акоп Серобян.

— Насколько такой результат отражает ваши ожидания?

— Только отчасти, поскольку наши гимнасты были готовы к борьбе за высокие места. Это наглядно проявилось на заключительном сборе в Тбилиси. К сожалению, не по своей вине они с опозданием прибыли на чемпионат Европы, и это обстоятельство отразилось на их выступлениях. Конечно, очень важно, что все же удалось завоевать одну медаль, но, в любом случае, я неудовлетворен результатом. Арутюн Мердинян и Артур Давтян могли стать призерами, соответственно, в упражнении на коне и опорных прыжков. Я недоволен также выступлением Артура Товмасяна в финале упражнения на кольцах. Он вполне мог выиграть золотую медаль, если б не допустил досадную оплошность в самом конце выступления. Из-за одного-единственного лишнего шажка он недосчитался 0,3 баллов, стоивших ему чемпионства. Взгляните на итоговый протокол соревнований, и сами убедитесь, что именно столько не хватило ему для завоевания титула.

— Сказалась напряженность?

— Трудно сказать, так как на тренировках он все делал безупречно. Возможно, поосторожничал, исходя из того, что его колени прооперированы. Дело в том, что помост в Польше был жестковат по сравнению с тем, на котором он занимался в Тбилиси. Неуверенность спортсмена всегда оборачивается подобными казусами. Эти 0,3 очка не только лишили Товмасяна чемпионства, но и отбросили его на 7 место. Было очень обидно. Можно, конечно, посетовать на то, что спортсмены не выспались две ночи и не успели на генеральную репетицию чемпионата, но это всего лишь оправдания.

— И все же, как повлияли эти факторы на выступления наших гимнастов?

— Посмотрите, Артур Давтян не пробился в финал опорных прыжков, поскольку в первый день соревнований при выполнении прыжка двумя ногами выскочил за пределы мата. По этой причине он остался за чертой финалистов, став первым резервистом. Тот же прыжок, но уже по программе многоборья, он выполнил чисто, так как успел адаптироваться к особенностям зала. Более того, в квалификации по сумме результатов за 6 упражнений он набрал 82,4 балла, а через пару дней — в финале довел результат до 83,037 очков. Та же тенденция просматривается у Ваагна Давтяна в упражнении на кольцах: в квалификации — 14,766, в финале — 14,933 балла. То есть, если б ребята вовремя прибыли на чемпионат, то результат, уверен, был бы совершенно иной. Это касается и Мердиняна, худшим результатом которого в упражнении на коне было 14,8 балла, но даже этого вполне бы хватило для завоевания серебряной медали на этом чемпионате.

В этом плане для меня стало приятным сюрпризом известие о том, что на гимнастических соревнованиях грядущих Европейских игр у нас будет не два, а три участника. Как известно, по результатам этого первенства участниками Игр стали Артур (в многоборье) и Ваагн (в качестве призера упражнения на кольцах) Давтяны. А позже международная федерация после пересчета путевок внесла в список участников и Артура Товмасяна, который выступит только в упражнении на кольцах. Так что, нам нужно подготовиться максимально хорошо. Рад также, что буду в числе 15 арбитров, приглашенных судить гимнастические соревнования Европейских игр.

— Мог ли Ваагн Давтян претендовать на более высокое место?

— Думаю, выступая с травмой плеча, он сделал все, что возможно. Более того, его результат стал для меня сюрпризом. Давтян нуждается в операции, но вынужден повременить с этим, так как на восстановление уйдет около 8 месяцев. В предолимпийский год это означает, что придется расстаться с мечтой об участии в олимпиаде. Поэтому, я оставил этот вопрос на его усмотрение, и Ваагн решил переждать год. А на чемпионате Европы он добился своего лучшего результата за последнее время, заработав 14,930 балла. Я очень доволен им.

— А как вы оцениваете выступления самых молодых членов нашей сборной?

— Артур Аветисян, в упражнении на кольцах завоевав 14,225 очков, финишировал на 13 месте — вполне достойный результат для дебютанта европейских первенств. Он произвел довольно приятное впечатление, однако гимнастика является довольно субъективным видом спорта, в котором определяющее значение имеет фактор известности спортсмена. Обычно судьи более строго спрашивают с новичка, нежели с опытного гимнаста. За похожую ошибку с первого могут снять 0,3, а со второго — всего 0,1 балл. Что касается Вигена Хачатряна, то особых ожиданий от него у меня и не было. Пока он — многоборец среднего класса. Виген выступил только в пяти видах программы, поскольку в многоборье мы сделали ставку на Артура Давтяна, опережающего Хачатряна на 3-4 балла. А на кольцах Виген не выступил потому, что в этом упражнении у нас уже было 4 участника. Это максимальное число для одной страны. У Хачатряна пока нет коронных упражнений, но в качестве многоборца он может быть полезен нашей сборной.

— То есть в данный момент у нашей сборной нет особых перспектив в командных соревнованиях?

— Нам не удалось завоевать право участия в них на мировом первенстве этого года. Но, в любом случае, нашей сборной нужны многоборцы. Помочь в этом мог Жора Смбатян, однако он готовится к службе в армии, после которой очень трудно будет вернуться в большой спорт. Недавно объявили о возможности восстановления спортивной роты. Это отрадное известие. И все же, при ее комплектации нужно исходить из особенностей разных видов спорта. В гимнастике результаты появляются после 18 лет. Получается, что у наших ребят практически нет шансов на попадание в спортроту, а это может быть сильным ударом по нашей сборной. Тот же Мердинян начал завоевывать медали после 26 лет. Думаю, в этом вопросе нужно проконсультироваться со специалистами.