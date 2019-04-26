Государство Апрель 26, 2019 | Автор : admin

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 22 апреля посетил “Инженерный город” в Ереване.

Как сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, “Инженерный город” был создан на основе сотрудничества государственного и частного секторов. В рамках этой программы предусматривается подготовка и переквалификация 1500 кадров, создание 2000 рабочих мест, стартапов, повышение эффективности организаций и увеличение объемов экспорта.

Министр ознакомился с концептом “Инженерного города”, новейшими инженерными решениями и моделями производства.