Культура Апрель 26, 2019 | Автор : admin

Работы покойного армянского фотографа из Стамбула Ара Гюлера с 23 апреля выставляются в известном музее Саатчи в Лондоне. Турецкое агентство “Анадолу” сообщает, что фотовыставку организовала администрация президента Турции.

Выставку открыли Государственный министр Великобритании по вопросам Европы и Америки Ален Данкн и посол Турции в этой стране Умит Ялчын.

На выставке представлены известные работы Гюлера, изображающие Стамбул, а также портреты таких британских деятелей, как бывший премьер-министр Уинстон Черчилль, портреты кинорежиссера Альфреда Хичкока, математика и философа Бертрана Рассела.

По словам Данкна, Гюлер был одним из лучших фотографов мира, хотя никогда не считал себя художником. “Он считал себя не фотожурналистом, а визуальным историком”, — сказал госминистр, выразив уверенность, что фотографии Гюлера станут источником вдохновения для будущих поколений. Помимо Лондона, подобные выставки откроются в Париже, Киото, Нью-Йорке, Риме и Могадишо.