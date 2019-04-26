Геноцид армянского народа, совершенный в начале прошлого века в Османской Турции, рассеял наших соотечественников по всему миру. Спасшихся от этого ужасного злодеяния приняли многие страны мира. Власти этих государств дали армянам возможность не только сохранить национальную идентичность, но и интегрироваться в общества, стать образцовыми гражданами этих стран, в некоторых случаях — достичь всемирной славы.

В больших и малых общинах армянской диаспоры, как и в предыдущие годы, в нынешнем 24 апреля по традиции состоялись памятные мероприятия.

По случаю 104-й годовщины Геноцида армян в мэрии французской столицы состоялось мемориальное мероприятие с участием мэра Парижа Анн Идальго. Как сообщает Nouvelles d`Armenie, мероприятие в этом году стало символическим, поскольку 24 апреля официально отмечается как День памяти жертв Геноцида армян.

На мероприятии присутствовали более 500 человек, в том числе политические, общественные, духовные и культурные деятели.

В своем выступлении мэр Парижа объявила о создании Армянского центра, который позволит армянской уникальной культуре и армянской общине выразиться в Париже и укрепить армяно-французскую дружбу. “Центр будет размещен в 15 округе города. Сейчас мы будем работать над разработкой этой программы и строительством центра. Мы думаем, что это будет место, которое позволит Армении продолжать сиять в своем городе, потому что этот город — ваш город”, — сказала Анн Идальго.

Она воздала дань уважения французским армянам, которые разделяют ценности Французской Республики. “Вы чрезвычайно креативны во всех сферах. И вы побудили нас быть более открытыми для принятия разных наций, признания различий”, — добавила мэр Парижа, напомнив об открытии центра ТУМО в Париже и других текущих проектах.

“В этом году у нас будут важные события. 21 мая мы будем отмечать день рождения Шарля Азнавура. Мы воздадим должное, открыв мемориальную доску на его доме на улице Monsieur Le Princ”, — сказала Анн Идальго, добавив, что бюст Азнавура также будет установлен в Париже.

Ранее, 22 апреля, в Париже была отслужена литургия в память жертв Геноцида армян. Как сообщает Чрезвычайный и полномочный посол РА во Франции Асмик Толмаджян, духовная церемония состоялась в храме Св. Богоматери.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил 24 апреля Национальным днем памяти жертв Геноцида армян, выполнив тем самым обещание, данное армянской общине в ходе своей предвыборной кампании.

Мероприятия, посвященные 104-й годовщине Геноцида армян, состоялись и в Турции, в частности, в Стамбуле.

Как передает стамбульская газета “Агос”, на площади Султанахмед, перед Музеем турецкого и исламского искусства (именно в этом здании в 1915 году содержалась под стражей, а затем была истреблена армянская интеллигенция) состоялась акция.

Поскольку полиция Стамбула запретила проведение церемоний поминовения на проспекте Истикляль, в этом году церемония поминовения жертв Геноцида армян проходила не на площади Таксим, а на площади Шишхане.

Как и в предыдущие годы, в этом году 24 апреля состоялась церемония поминовения на армянском кладбище Шишли, посвященная армянскому юноше Севаку Балыкчи. Будучи солдатом срочной службы турецкой армии, он был убит 24 апреля 2011 года сослуживцами только за то, что был армянином.

Вечер памяти “104-я весна”, посвященный жертвам геноцида армян, состоялся в Колонном зале Дома Союзов Москвы. Мероприятие было организовано “Союзом армян России” при поддержке Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и правительства Москвы.

В апреле 2019 года региональными и местными отделениями “Союза армян России” проводится множество мероприятий по всей стране, кульминацией которых в Москве стали вечер памяти “104-я весна” и концерт, посвященный 150-летию композитора Комитаса — одного из виднейших деятелей армянской культуры, арестованных 24 апреля 1915 года и депортированных из мест своего проживания.

С обращениями к присутствующим выступили глава организации Ара Абрамян, посол Армении в России Вардан Тоганян. В частности, Абрамян предложил создать новую дорожную карту мероприятий по признанию геноцида (прежняя действовала в 2015 году в 100-летие этих событий) и возобновить работу совета по этому направлению при нынешнем правительстве Армении.

В своем приветствии вице-мэр Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко выразил уверенность, что состоявшиеся 24 апреля мероприятия армянской диаспоры в Москве послужат дальнейшему единению усилий в борьбе против проявлений всех форм геноцида и расовой дискриминации.

В концертной программе прозвучали произведения всемирно известных армянских композиторов Комитаса, Арама Хачатуряна, Арно Бабаджаняна, русских классиков и др.

Современная композиция “Жить в мире” была исполнена детским ансамблем “Союза армян России”. Песни французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура (умер в 2018 году) прозвучали в видеозаписи.

Памятные мероприятия прошли также в армянских общинах США, Канады, Испании, Ирана, Сирии и других стран. Прогрессивное человечество мира вместе с армянами воздало дань уважения памяти жертв Геноцида армян, осудило преступление против человечества.