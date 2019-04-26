Высшее руководство Республики Армения в Мемориальном комплексе Цицернакаберд воздало дань уважения памяти жертв Геноцида армян.

В мемориальном комплексе Цицернакаберд почтили память жертв Геноцида армян президент РА Армен Саркисян, премьер-министр РА Никол Пашинян, председатель Национального Собрания РА Арарат Мирзоян, Католикос Всех Армян Гарегин Второй, начальник Полиции РА Валерий Осипян, директор СНБ РА Артур Ванецян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян, вице-премьер Мгер Григорян, вице-премьер Тигран Авинян, министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян и члены правительства.

Высокопоставленные чиновники возложили цветы к Вечному огню, увековечивающему память жертв Геноцида армян.

Католикос Всех Армян Гарегин II у Вечного огня отслужил заупокойную службу, собравшиеся склонили головы и минутой молчания почтили память полутора миллионов убитых армян.

Во всех областях Армении, в армянских общинах разных стран мира 24 апреля проходили памятные мероприятия. Звучали призывы протеста против политики отрицания Турции и послания, адресованные международному сообществу о признании величайшего преступления начала XX века и предотвращении этим повторения геноцидов. Во всех епархиях Армянской Апостольской церкви отслужена панихида.

Организация Объединенных наций 9 декабря 1948 года приняла конвенцию “О предупреждении и наказании преступления геноцид”. Геноцид армян признали такие страны, как Уругвай, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, РФ, Польша, Литва, Греция, Словакия, Кипр, Ливан, Аргентина (2 закона, 5 резолюций), Венесуэла, Чили, Боливия, Канада, Парагвай, Ватикан, Люксембург, Германия, Чехия, Бразилия, Дания, Австрия, штат Новый Уэльс Австралии, 49 штатов США.