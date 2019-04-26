Регион Апрель 26, 2019 | Автор : admin

Три героя гуманитарной премии “Аврора” этого года: соучредитель гуманитарной организации Мирза Диннайи, адвокат Занна Букар Мустафа и активист по правам человека Худа Аль-Сарари.

Соучредители гуманитарной инициативы “Аврора” Рубен Варданян и Нубар Афеян по традиции объявили 24 апреля на пресс-конференции имена претендентов — трех выдающихся героев “Авроры” — 2019, отмеченных за исключительное мужество и преданность делу спасения человеческих жизней. Лауреат премии “Аврора” — 2019 будет назван на церемонии, которая пройдет в Армении 20 октября 2019 года. Награда в 1 млн долларов позволит лауреату продолжить эстафету добра и поддержать организации, вдохновившие его деятельность.

Герои “Авроры” — 2019:

Господин Мирза Диннайи, соучредитель и директор гуманитарной организации Luftbrücke Irak (“Воздушный мост в Ирак”), которая переправляет пострадавших езидов из Ирака в Германию, где они получают медицинскую помощь. Мирза Диннайи помог сотням женщин выбраться с оккупированных ИГИЛ территорий. Он лично сопровождал воздушные суда, которые перевозили беженцев в безопасное место и доставляли езидам в труднодоступных районах воду и продовольствие. Движимый стремлением спасать жизни, Мирза Диннайи нашел способ преодолеть многочисленные бюрократические и логистические препятствия ради помощи самым уязвимым людям. Диннайи номинировал организации, которые оказывают медицинскую помощь жертвам ИГИЛ и обеспечивают их реабилитацию: Luftbrücke Irak и фонды SEED Foundation и Shai Fund.

Господин Занна Букар Мустафа, адвокат, директор и основатель фонда Future Prowess Islamic Foundation — школы в Майдугури, Нигерия, где самые обездоленные дети региона получают образование. В октябре 2016 года Мустафа отправился на тайную встречу с боевиками “Боко Харам” на их базе в лесу Самбиса и уговорил их отпустить 21 похищенного ребенка. Тринадцать месяцев спустя, при поддержке Международного Комитета Красного Креста, правительства Швейцарии и нигерийских властей, ему удалось добиться освобождения еще 82 девочек. Занна Букар Мустафа номинировал три организации, которые стремятся сократить число конфликтов благодаря укреплению общинных связей и эффективному управлению: фонды Future Prowess Islamic Foundation и Adab Community Renewal Foundation, а также инициативу Herwa Community Development Initiative.

Госпожа Худа Аль-Сарари, адвокат и активистка. Худа Аль-Сарари — бесстрашная правозащитница из Йемена, которая в одиночку собирает информацию о подпольной сети тайных тюрем, находящихся под контролем иностранных правительств, бросая им вызов. В этих тюрьмах нелегально удерживаются тысячи мужчин и юношей. Госпожа Аль-Сарари сумела задокументировать избиения и пытки и убедила правозащитников из Amnesty International и Human Rights Watch заняться этим делом. Она номинировала международную организацию, защищающую жертв грубых нарушений прав человека, и две организации, которые борются с нищетой и поощряют равенство: Reprieve, Equal Rights Trust и Wethaq Foundation for Civil Orientation.

“Это замечательные герои, которые отважно сражаются за нашу общую человечность. Премия “Аврора” воздает должное тому факту, что настойчивость и решимость отдельных людей могут оказать огромное воздействие на решение гуманитарных проблем. “Аврора” заслуживает благодарности мира, поскольку она рассказывает ему о достижениях этих людей и поддерживает их усилия. Эта премия, как никакая другая, чествует этих героев так, как они того заслуживают, и помогает им продолжать свою работу”, — отметил Гарет Эванс, член Отборочной комиссии премии “Аврора” и почетный президент Международной кризисной группы.

Комиссия выбрала троих героев-финалистов из 719 заявок, полученных из 72 стран. Всего было номинировано 523 уникальных кандидата.

Доктор Том Катена, первый председатель Гуманитарной инициативы “Аврора” и лауреат премии “Аврора” 2017 года, заявил: “Три героя, выбранных Отборочной комиссией, — это исключительные люди, помогающие другим с огромным риском для самих себя. Будучи лауреатом премии “Аврора”, я убедился на личном опыте, как “Аврора” меняет к лучшему жизни тех, кто сражается на передовой мировых гуманитарных кризисов, включая тех, о которых часто забывают. Пожалуй, самое главное — это эстафета добра, которую запускает премия, давая лауреату возможность поддержать другие гуманитарные организации финансово. Это истинное проявление благодарности в действии”.

Церемония вручения премии “Аврора” — 2019 состоится во время первого Форума “Аврора”, уникальной недельной конференции с насыщенной программой, посвященной обмену опытом в области мировых социальных, научно-технологических, образовательных и гуманитарных инноваций. Форум “Аврора” пройдет с 14 по 21 октября 2019 года в Ереване, Армения.