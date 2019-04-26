Экономика Апрель 26, 2019 | Автор : admin

Президент Республики Арцах Бако Саакян 23 апреля принял участие в презентации со стороны Национального политехнического университета Армении на тему получения углеводородов из бурого угля и полимерных остатков в Республике Арцах.

Руководитель научно-исследовательской программы Гагик Торосян отметил, что в лабораторных условиях получилось получить нефтепродукты из угля, которое обнаружено в Магавузе.

Полученные объемы соответствуют установленным стандартам. Из сырья было получено 50% дизтоплива, 30% бензина, а также 20% битума. “Результаты были также представлены на международной конференции и получили высокую оценку, так как, в отличие от обычной практики, мы использовали новую технологию для извлечения сырой нефти посредством давления воздуха вместо применения воды. В перспективе мы можем рассмотреть другой вариант, то есть мы можем газифицировать уголь. На сегодняшний день в мире это признанный метод, требующий некоторой исследовательской работы”, — сказал Гагик Торосян.

По словам руководителя научной группы, в случае проведения второго этапа исследований на руднике, который займет 3-4 месяца, можно будет четко определить запасы магавузской руды, так как вероятно, что их больше, чем считалось по результатам исследований советского периода — 4 миллиона тонн.

Президент Саакян подчеркнул важность проведенных исследований. Он отметил, что необходимо начать второй этап работы, и призвал государственного министра Арцаха заключить соглашение с университетом, чтобы все условия для получения нефтепродуктов были выполнены в короткие сроки.

На мероприятии присутствовали председатель Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян, госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица.