Осудить Эрдогана

Май 01, 2019  |   Автор :   |   Регион

Армения  призывает  международное  сообщество осудить оскорбление, нанесенное  президентом Турции памяти и достоинству жертв и переживших  Геноцид  армян, и предпринять более решительные шаги по повышению ответственности государств в направлении защиты  народов  от геноцида,  в борьбе  с отрицанием подобных преступлений, в  том числе  и  по предотвращению подстрекательства к  ним. Об этом говорится в заявлении  МИД РА.

“24 апреля во всех уголках мира  армяне вместе  с  армянским народом и друзьями человечества отметили 104 годовщину  Геноцида армян.   Многие народы, общины  и общества  во всем мире  присоединились к  этому. Мы  признательны всем им — лидерам разных стран, парламентам, друзьям, ученым, журналистам и защитникам прав человека — за то, что они были рядом с армянским народом в  день памяти  Геноцида 1,5 миллионов жертв.    И  тем не  менее Турция  продолжает придерживаться  отвратительной  политики  отрицания, проявляя оскорбительное  отношение  к достоинству  и памяти жертв  Геноцида и неспособность посмотреть в  лицо истории, что еще раз было выражено в  послании президента  Турции 24 апреля с.г. Особенно оскорбительно и больно компрометировать жертв  Геноцида,   называя их “разбойными бандами и их приспешниками”. Особенно поражает оправдание  Геноцида армян, запланированного  и осуществленного Османской  империей  под видом “переселения”, а  также  его расценивание  как “наиболее разумное  действие”,  в  то же  время оно свидетельствует о намерении полного или частичного уничтожения армянского народа Османской Турции   как национальной, этнической и религиозной  группы — согласно определению Конвенции о предотвращении и наказании преступления  геноцида.

Более того, Турция  последовательно пытается придать религиозную окраску своему  отрицанию, что еще более  отвратительно. Ни одна религия мира  не  может оправдать преступников, совершивших геноцид, и их пособников. Примером тому — история  геноцида армян, в которой  много случаев спасения  жертв  представителями  исламских общин, в  том числе  и религиозными лидерами, а  также широкое  международное  признание  Геноцида армян.

Как  в  1915г., так  и более века спустя руководство Турции продолжает открыто бросать вызов мнению мировой  общественности и исторической правде. Турецкая политика отрицания и оправдания  геноцида есть не  что иное, как  действие, направленное  против  усилий в  борьбе  с безнаказанностью  особо тяжких преступлений, против  подотчетности, примирения и предотвращения геноцидов.  Она препятствует и усилиям международной  общественности по предотвращению   ситуаций, способных привести к  преступлению геноцида.

Эта  политика и эти действия являются  очевидными шагами, стимулирующими ненависть и особо тяжкие  преступления, они показывают отсутствие ответственности и неспособность   правительства   Турции защитить народы  от геноцида   и  являются угрозой международному  и региональному  миру, безопасности и стабильности.

Армения  призывает международную общественность строго осудить оскорбление  памяти и достоинства  жертв  и переживших Геноцид армян и предпринять более решительные  шаги по повышению ответственности государств в направлении защиты  народов  от геноцида,  борьбе  с отрицанием подобных преступлений, в  том числе  и  предотвращения подстрекательства к  ним. Почтение  памяти и достоинства  жертв  Геноцида — важнейшие  инструменты  по предотвращению геноцидов”, — говорится в заявлении  МИД РА  о годовщине  Геноцида армян.


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