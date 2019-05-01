Обсужден вопрос создания расследующих комиссий
Парламентское большинство, фракция “Мой шаг” регулярно проводит закрытые заседания, на которых обсуждает самые разнообразные вопросы. На днях состоялась очередная такая встреча, и, как сообщила журналистам лидер фракции Лилит Макунц, в повестке было несколько вопросов.
“Был и вопрос создания расследующих комиссий. Несколько депутатов хотели выступить с законодательными инициативами и представляли связанные с ними позиции. Конечно, также состоялось обсуждение заявления “Решения гражданина”. Фракция не сформировала какой-либо позиции, прозвучали разные мнения”, — отметила Лилит Макунц.
Напомним, что социально-демократическая партия “Решение гражданина” на днях обратилась к спикеру НС Арарату Мирзояну, генеральному прокурору РА Артуру Давтяну с предложением лишить мандата депутата НС лидера партии “Процветающая Армения” Гагика Царукяна, а также инициировать уголовное преследование, учитывая, что парламентарий занимается предпринимательской деятельностью, что Конституцией Армении запрещено.
Секретарь исполнительного органа партии “Решение гражданина” Сурен Саакян в обоснование своего заявления сослался на заявления самого господина Царукяна, сделанное в ходе дебатов по корректировке Закона РА “О государственной пошлине” как во время пленарного заседания, так и в кулуарах в беседе с журналистами.
Таким образом, можно констатировать, что парламентское большинство обсудило вопрос соблюдения отдельными народными избранниками конституционного требования о недопустимости совмещения законотворческой и предпринимательской деятельности.
Газета “РА” время от времени поднимала этот вопрос. Как правило, депутаты-бизнесмены, особенно в последние годы, передают свой бизнес под управление другим людям или компаниям. Какова ситуация у лидера ППА в этом вопросе, нам неизвестно, но дело не в этом. По словам лидера фракции “Мой шаг”, хотя фракция по итогам обсуждений ни к какому заключению не пришла, тем не менее с заявлением выступит спикер НС Арарат Мирзоян. Кстати, выступление спикера по столь щекотливому вопросу, касающемуся конкретного депутата, в новейшей истории отечественного парламентаризма прецедентов не имеет. Посмотрим, к какому заключению придет господин Мирзоян.
Коль скоро в ходе праздничных мероприятий Дня гражданина имел место достаточно нелицеприятный инцидент с участием депутата НС от фракции “Процветающая Армения” Сергея Багратяна и вице-губернатора области Вайоц Дзор Размика Тонояна, вопрос этот также стал предметом обсуждения на заседании фракции. Поскольку межличностные инциденты бытового характера, содержащие также оскорбления личного характера, участились и не могут не беспокоить, фракция не исключает вероятность создания комиссии НС по этике. “Мы осведомлены об инциденте лишь посредство видеоматериалов или фотографий. Произошедшее является очень неприятным инцидентом, и это неприемлемая линия поведения. Остальные подробности выяснит полиция. Мы ничего не исключаем, в том числе и с точки зрения комиссии по этике”, — сказала Лилит Макунц.
Примечательно, что, весьма вероятно, по простому стечению обстоятельств, два из обсуждаемых на заседании фракции парламентского большинства вопросов касались представителей второй по численности политической силы, имеющей парламентское представительство — партии “Процветающая Армения”.