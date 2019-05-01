Парламентское большинство, фракция “Мой шаг” регулярно проводит закрытые заседания, на которых обсуждает самые разнообразные вопросы. На днях состоялась очередная такая встреча, и, как сообщила журналистам лидер фракции Лилит Макунц, в повестке было несколько вопросов.

“Был и вопрос создания расследующих комиссий. Несколько депутатов хотели выступить с законодательными инициативами и представляли связанные с ними позиции. Конечно, также состоялось обсуждение заявления “Решения гражданина”. Фракция не сформировала какой-либо позиции, прозвучали разные мнения”, — отметила Лилит Макунц.

Напомним, что социально-демократическая партия “Решение гражданина” на днях обратилась к спикеру НС Арарату Мирзояну, генеральному прокурору РА Артуру Давтяну с предложением лишить мандата депутата НС лидера партии “Процветающая Армения” Гагика Царукяна, а также инициировать уголовное преследование, учитывая, что парламентарий занимается предпринимательской деятельностью, что Конституцией Армении запрещено.

Секретарь исполнительного органа партии “Решение гражданина” Сурен Саакян в обоснование своего заявления сослался на заявления самого господина Царукяна, сделанное в ходе дебатов по корректировке Закона РА “О государственной пошлине” как во время пленарного заседания, так и в кулуарах в беседе с журналистами.

Таким образом, можно констатировать, что парламентское большинство обсудило вопрос соблюдения отдельными народными избранниками конституционного требования о недопустимости совмещения законотворческой и предпринимательской деятельности.

Газета “РА” время от времени поднимала этот вопрос. Как правило, депутаты-бизнесмены, особенно в последние годы, передают свой бизнес под управление другим людям или компаниям. Какова ситуация у лидера ППА в этом вопросе, нам неизвестно, но дело не в этом. По словам лидера фракции “Мой шаг”, хотя фракция по итогам обсуждений ни к какому заключению не пришла, тем не менее с заявлением выступит спикер НС Арарат Мирзоян. Кстати, выступление спикера по столь щекотливому вопросу, касающемуся конкретного депутата, в новейшей истории отечественного парламентаризма прецедентов не имеет. Посмотрим, к какому заключению придет господин Мирзоян.

Коль скоро в ходе праздничных мероприятий Дня гражданина имел место достаточно нелицеприятный инцидент с участием депутата НС от фракции “Процветающая Армения” Сергея Багратяна и вице-губернатора области Вайоц Дзор Размика Тонояна, вопрос этот также стал предметом обсуждения на заседании фракции. Поскольку межличностные инциденты бытового характера, содержащие также оскорбления личного характера, участились и не могут не беспокоить, фракция не исключает вероятность создания комиссии НС по этике. “Мы осведомлены об инциденте лишь посредство видеоматериалов или фотографий. Произошедшее является очень неприятным инцидентом, и это неприемлемая линия поведения. Остальные подробности выяснит полиция. Мы ничего не исключаем, в том числе и с точки зрения комиссии по этике”, — сказала Лилит Макунц.

Примечательно, что, весьма вероятно, по простому стечению обстоятельств, два из обсуждаемых на заседании фракции парламентского большинства вопросов касались представителей второй по численности политической силы, имеющей парламентское представительство — партии “Процветающая Армения”.