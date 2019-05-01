Уже не первый год все, кому дороги собственная история и доблесть, ежегодно встречаются в рамках Международного форума “Великая Победа, добытая единством”. Девятое по счету, крупнейшее мероприятие это, которое еще называют Форумом Победителей, в нынешнем году прошло 25 апреля в Санкт-Петербурге. Форум проводится с 2010 года и призван содействовать сохранению памяти и исторической правды о Великой Отечественной войне, консолидируя научный, интеллектуальный, творческий потенциал государств, а также молодежь постсоветского пространства.

В этом году форум был посвящен 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Форум проводится Фондом развития “Институт евразийских исследований” совместно с Политологическим центром “Север-Юг” при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и Фонда президентских грантов.

В мероприятии приняли участие 250 делегатов от всех стран постсоветского пространства: ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и их потомки; представители органов государственной власти; лидеры общественных организаций и поисковых движений; ученые-историки; представители творческой интеллигенции и СМИ. Нашу страну — постоянного и одного из самых активных участников этого мероприятия, представляла делегация, возглавляемая директором армянского филиала Фонда развития “Институт евразийских исследований”. В составе делегации были главный научный сотрудник Института истории НАН РА, доктор исторических наук, профессор Климент Арутюнян, председатель Республиканского объединения комитетов ветеранов Армении Симон Есаян, жительница блокадного Ленинграда Генриетта Мхитарян, а также внучатая племянница легендарного летчика, дважды Героя Cоветского Союза, защитника Ленинграда Нельсона Степаняна Анна Степанян, певец Государственной академической хоровой капеллы Армении Артур Агаджанов, председатель Международной общественной организации гуманитарного развития Арман Гукасян, представители армянских СМИ.

Форум открылся торжественной церемонией возложения венков к Вечному огню у монумента “Мать-Родина” на Пискаревском мемориальном кладбище. Затем состоялась торжественная закладка аллеи и памятного камня “Великая Победа, добытая единством” в сквере Меншиковского проспекта. Форум прошел в Президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина, где участники смогли ознакомиться с выставкой “Овеществленная память: оборона и блокада Ленинграда в музейных экспозициях. К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады”.

Рабочая программа Форума состояла из пленарного заседания и тематических сессий — “Единство фронта и тыла — фундамент Великой Победы!”, “Искать — значит помнить”, “Противодействие фальсификации истории в современном медиапространстве”, “Пусть живые запомнят — поколения знают”.

Свое приветствие участникам форума направил президент Российской Федерации Владимир Путин, подчеркнувший мужество жителей и защитников города на Неве, которое всегда будет служить для нас примером беззаветной любви к Родине, несгибаемой воли и величия духа.

“Выдержав тяжелейшие испытания, они не покорились, не утратили веру, выстояли и победили. Братское единение народов Советского Союза, сокрушивших нацизм, — наше общее историческое, нравственное достояние, залог дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Мы обязаны бережно хранить память о героях, сражавшихся за свободу и независимость Отечества, и передать ее грядущим поколениям”, — говорилось в приветствии Президента РФ.

С приветственными словами к участникам Форума также обратились временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, начальник Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, а также представители национальных делегаций, ветеранских и общественных организаций.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к участникам мероприятия отметил межнациональную дружбу народов СССР, не только защищавших Ленинград, но и приютивших многих ленинградцев, спасавшихся от ужасов войны. Многие из них тогда уехали в разные республики СССР, где их так тепло приняли, что некоторые горожане не захотели возвращаться и остались там жить навсегда. Армения была в числе республик, подаривших кров многострадальным ленинградцам, в числе которых было много детей. По воле судьбы среди них оказалась и участница армянской делегации, жительница блокадного Ленинграда, Генриетта Мхитарян. Она родилась в городе на Неве, куда на учебу приехал ее отец. Востоковед по специальности, он был аспирантом Иосифа Орбели и вместе со своими коллегами помогал во время блокады спасать бесценные сокровища Эрмитажа. Блокада унесла жизнь маленького брата Генриетты Арташесовны, а ее вместе с мамой вывезли по “дороге жизни”. Приют они нашли на родине отца, в Ванадзоре. С 2005 года Генриетта Мхитарян возглавляет женский отдел Ванадзорского Совета ветеранов Великой Отечественной войны. Когда она стала там работать, в городе жили 48 женщин-ветеранов, 8 из них — дети из блокадного Ленинграда.

Приезд армянской делегации в Санкт-Петербург просто не мог не обойтись и без встречи с представителями местной армянской общины.

26 апреля представители армянской делегации посетили армянскую церковь Святой Екатерины, где их приняли викарий главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ по Санкт-Петербургу и Северо-Западному региону иеромонах Погос Варданян и иерей Аршак Назарян.

Отец Погос провел экскурсию для гостей по церковному комплексу, рассказал об истории армянской церкви и современной деятельности церковной общины Санкт-Петербурга. На встрече с армянской делегацией также присутствовали председатель совета Региональной Армянской национально-культурной автономии Карен Мкртчян, председатель Армянского товарищества СПб Ваган Бабаханов. Во время общения с армянскими участниками форума “Великая Победа, добытая единством” и обсуждая его тему, отец Погос отметил большой вклад Армянской церкви в победу Советской армии, и, конечно же, всего армянского народа и в достижении победы, и в частности, в прорыве блокады, и в активном участии в обеспечении снабжения блокированного врагами города.

Члены армянской делегации также осмотрели выставку “Помним и требуем признания и возмещения” , открытую 24 апреля в культурном центре “Вернатун” ААЦ СПб и приуроченную к Дню памяти жертв Геноцида армян 1915 года. Выставка будет действовать до 15 мая и представляет работы 16 художников Санкт-Петербурга, в частности, Юры Тумасяна, Армена Гаспаряна, Арутюна Акопяна, Виктора Сиренко, Игоря Сафронова, Ольги Веселовой и др. Отметим, что 24 апреля в Государственном музее истории религии Санкт-Петербурга состоялась торжественная передача в дар музею хачкара от Армянской Апостольской церкви и армянской общины СПб. Подаренный хачкар, созданный петербургским скульптором Арамом Погосяном, является копией знаменитого хачкара “Всеспаситель” (1273г.) из монастыря Ахпат на севере Армении, работы мастера Ваграма.