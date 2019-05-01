Регион Май 01, 2019 | Автор : admin

Азербайджанская сторона 29 апреля обстреляла боевые позиции в районе села Баганис Тавушской области Армении, сообщил АРМЕНПРЕСС пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованнисян.

“В 13:00 были выстрелы в направлении позиций около села Баганис. Потерь и ранений нет”, — сказал Ованнисян. Глава села Баганис Нарек Саакян отметил, что в 13:00-14:00 были выстрелы по направлению пастбищ, входящих в административную территорию села: “В направлении деревни не было выстрелов. Однако на пути к деревне есть свободный участок, пастбища нашей деревни, выстрелы были в направлении этой части. У нас нет жертв и повреждений”.